Senny Mayulu, une vraie bonne alternative dans le milieu du PSG

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Après Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu s’impose comme une bonne alternative pour le milieu des Rouge & Bleu.

Jeune joueur prometteur du centre de formation du PSG, Senny Mayulu a tapé dans l’œil de Luis Enrique, qui lui a donné ses premières minutes en professionnel la saison dernière, à même pas 18 ans. Il a répondu sur le terrain en étant performant avec les peu de minutes qu’il grappillait. Lors de cet exercice 2024-2025, il fait partie de la rotation du coach espagnol. Le titi a participé à 17 matches toutes compétitions confondues pour 514 minutes de temps de jeu, six titularisations et un but. Hier soir, Senny Mayulu était titulaire lors de la victoire du PSG contre Toulouse (0-1). Il a été l’un des meilleurs Parisiens sur le terrain. Le Parisien estime qu’il a a étalé sa personnalité et son excellente compréhension du jeu. Il a d’ailleurs joué pour la première fois de sa carrière les 90 minutes d’un match.

A voir aussi : Les compliments de Fabian Ruiz envers Senny Mayulu

Un élément à l’état d’esprit irréprochable

Le quotidien francilien estime que le numéro 24 du PSG a montré qu’il pouvait être une alternative crédible dans ce onze parisien. « Avec ses qualités a fait ce qu’il sait faire : disponibilité entre les lignes, jeu sans ballon, justesse technique, efforts défensifs et un mouvement permanent parfaitement adapté au jeu de position désiré par Luis Enrique. » À l’issue de la rencontre, Luis Enrique et Fabian Ruiz n’ont pas hésité à lui tresser des louanges. Fan de sa polyvalence et de ses aptitudes techniques, l’Espagnol sait qu’il peut s’appuyer sur ce genre de rencontres sur un élément à l’état d’esprit irréprochable et habitué à saisir sa chance quand on lui donne, lance Le Parisien. « Le milieu de terrain est un secteur de jeu particulièrement concurrentiel au PSG où Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery occupent les premiers rôles, alors que Désiré Doué, utilisé dans l’entrejeu ce samedi, ou encore Kang-in Lee peuvent également prétendre à une place de titulaire sur certaines rencontres. Mais dans la perspective d’une fin de saison très chargée et avec la multiplication des rencontres à venir, Senny Mayulu a plus que mérité d’être revu et considéré comme une option crédible dans cette formation où la jeunesse et le collectif sont au pouvoir », conclut le quotidien francilien.