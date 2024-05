Intégré au groupe professionnel depuis quelques mois, Senny Mayulu a conquis son monde et va prochainement signer son premier contrat professionnel avec le PSG.

Le PSG se penche déjà sur les contours de son effectif pour la saison 2024-2025. Si les départs de Keylor Navas, Layvin Kurzawa et Kylian Mbappé sont déjà actés, la direction parisienne devra également trouver une porte de sortie aux joueurs qui n’ont pas convaincus. Aussi, le board des Rouge & Bleu devra renforcer plusieurs postes lors du mercato estival. Mais, certains Titis ont aussi une chance à saisir à l’image de Senny Mayulu. Intégré au groupe professionnel depuis plusieurs mois, le milieu de terrain, qui fêtera ses 18 ans dans deux jours, a donné satisfaction. Et selon les informations de Foot Mercato, le Titi va signer son premier contrat professionnel avec le PSG prochainement, alors que son contrat aspirant arrivait à échéance le 30 juin prochain.

Luis Enrique a joué un rôle important

Pour cela, Senny Mayulu a refusé l’approche de plusieurs clubs européens, dont le Borussia Dortmund, afin de poursuivre l’aventure avec son club formateur. Dans les négociations, l’international U19 français a pu compter sur le soutien de son coach, Luis Enrique, « qui a joué un rôle prépondérant pour le convaincre de rester à Paris », précise FM. Le technicien espagnol s’était déjà montré élogieux envers son joueur il y a quelques semaines en conférence de presse : « C’est une des belles surprises. Il peut jouer à l’intérieur, à l’extérieur. Quand vous regardez les catégories inférieures, pour moi c’est un joueur parfait pour mon type de jeu. Il est similaire à Warren (Zaïre-Emery) dans cet aspect du jeu. Je suis très content qu’il continue au club et qu’il veuille renouveler son contrat ici. Je pense que ça sera un joueur important dans le futur. »

Lors de ses quelques apparitions cette saison (8 matches disputés), Senny Mayulu a répondu aux attentes avec notamment 1 but et 1 passe décisive à son actif. Avec Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et possiblement Ayman Kari, le PSG compte bien donner une place importante à ses Titis la saison prochaine.

Statistiques 2023-2024 de Senny Mayulu*

Ligue 1 : 6 matches disputés, dont 2 titularisations (241 minutes) – 1 passe décisive

: 6 matches disputés, dont 2 titularisations (241 minutes) – 1 passe décisive Coupe de France : 2 matches disputés dont 0 titularisation (28 minutes) – 1 but

: 2 matches disputés dont 0 titularisation (28 minutes) – 1 but Championnat U19 : 17 matches disputés dont 15 titularisations (1.328 minutes) – 4 buts et 6 passes décisives

: 17 matches disputés dont 15 titularisations (1.328 minutes) – 4 buts et 6 passes décisives Youth League : 5 matches disputés dont 5 titularisations (408 minutes) – 1 but

: 5 matches disputés dont 5 titularisations (408 minutes) – 1 but Coupe Gambardella : 1 match disputé dont 1 titularisation (90 minutes) – 1 passe décisive

*Source : Transfermarkt