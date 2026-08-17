Sept joueurs du PSG parmi les joueurs les mieux notés dans EA FC 27

Le PSG possède plusieurs des meilleurs joueurs du monde dans son effectif. Ce lundi, EA Sports a dévoilé les notes des joueurs dans son prochain opus, EA FC 27. Et le PSG est bien représenté dans les meilleures notes.

Comme chaque année, la sortie de EA FC 27 est attendue avec impatience par les fans de la simulation de football sur console. Et ces derniers attendent aussi la révélation des notes des joueurs. Ce lundi, EA Sports a dévoilé les notes qu’auront les joueurs dans la nouvelle édition, qui sortira à la fin du mois de septembre. Et le classement est dominé par Kylian Mbappé, qui est l’égérie du jeu cette saison, et Erling Haaland, qui ont obtenu la note générale de 91. Les premiers joueurs du PSG à apparaître dans le classement sont Ousmane Dembélé et Vitinha, qui ont une note de 90.

À lire aussi : Ousmane Dembélé tout proche de prolonger avec le PSG

Dembélé et Vitinha proches des deux premiers

Cinq autres joueurs des doubles champions d’Europe figurent dans le top des notes d’EA FC 27. L’un des artisans de la victoire du PSG en Ligue des champions la saison dernière, lui qui a été élu meilleur joueur de la compétition, Khvicha Kvaratskhelia a obtenu la note de 89. C’est également le cas de ses coéquipiers Nuno Mendes et Willian Pacho. Achraf Hakimi et João Neves ont eux reçu une note de 88. Le PSG place donc sept joueurs dans les 27 meilleures notes du jeu, club le plus représenté.

Les 27 meilleures notes de EA FC 27

91

Kylian Mbappé

Erling Haaland

90

Rodri

Ousmane Dembélé

Vitinha

Harry Kane

Michael Olise

Pedri

Lamine Yamal

Thibaut Courtois

Jude Bellingham

89

Gabriel

Gianluigi Donnarumma

Bruno Fernandes

Khvicha Kvaratskhelia

Nuno Mendes

Willian Pacho

Lionel Messi

Vinicius Jr.

88

Jan Oblak

Declan Rice

William Saliba

Virgil van Dijk

Achraf Hakimi

João Neves

Joshua Kimmich

Luis Díaz