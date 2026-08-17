Sept joueurs du PSG parmi les joueurs les mieux notés dans EA FC 27
Le PSG possède plusieurs des meilleurs joueurs du monde dans son effectif. Ce lundi, EA Sports a dévoilé les notes des joueurs dans son prochain opus, EA FC 27. Et le PSG est bien représenté dans les meilleures notes.
Comme chaque année, la sortie de EA FC 27 est attendue avec impatience par les fans de la simulation de football sur console. Et ces derniers attendent aussi la révélation des notes des joueurs. Ce lundi, EA Sports a dévoilé les notes qu’auront les joueurs dans la nouvelle édition, qui sortira à la fin du mois de septembre. Et le classement est dominé par Kylian Mbappé, qui est l’égérie du jeu cette saison, et Erling Haaland, qui ont obtenu la note générale de 91. Les premiers joueurs du PSG à apparaître dans le classement sont Ousmane Dembélé et Vitinha, qui ont une note de 90.
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Dembélé et Vitinha proches des deux premiers
Cinq autres joueurs des doubles champions d’Europe figurent dans le top des notes d’EA FC 27. L’un des artisans de la victoire du PSG en Ligue des champions la saison dernière, lui qui a été élu meilleur joueur de la compétition, Khvicha Kvaratskhelia a obtenu la note de 89. C’est également le cas de ses coéquipiers Nuno Mendes et Willian Pacho. Achraf Hakimi et João Neves ont eux reçu une note de 88. Le PSG place donc sept joueurs dans les 27 meilleures notes du jeu, club le plus représenté.
Les 27 meilleures notes de EA FC 27
91
Kylian Mbappé
Erling Haaland
90
Rodri
Ousmane Dembélé
Vitinha
Harry Kane
Michael Olise
Pedri
Lamine Yamal
Thibaut Courtois
Jude Bellingham
89
Gabriel
Gianluigi Donnarumma
Bruno Fernandes
Khvicha Kvaratskhelia
Nuno Mendes
Willian Pacho
Lionel Messi
Vinicius Jr.
88
Jan Oblak
Declan Rice
William Saliba
Virgil van Dijk
Achraf Hakimi
João Neves
Joshua Kimmich
Luis Díaz