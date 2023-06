Sept joueuses du PSG convoquées avec la France pour la Coupe du Monde

Du 20 juillet au 20 août, la Coupe du monde Féminines se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce mardi, Hervé Renard a dévoilé sa liste. Et sept joueuses du PSG ont été convoquées.

Pour sa première grande compétition à la tête de l’équipe de France Féminine, Hervé Renard a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande qui se déroulera du 20 juillet au 20 août. Le sélectionneur des Bleues a ainsi convoqué huit joueuses du PSG. Touchée à la clavicule et opérée, Kadidiatou Diani avait manqué la fin de saison du club de la capitale. Alors qu’il y avait une incertitude autour de sa présence avec la France, elle figure bien dans la liste contrairement à Marie-Antoinette Katoto, victime d’une rupture du ligament croisé l’été dernier à l’Euro et toujours pas apte à reprendre le football. En plus de Diani, Constance Picaud, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Laurina Fazer, Oriane Jean-François et Grace Geyoro ont été convoquées. Hervé Renard réduira sa liste à 23 joueuses lors de la préparation au Mondial.

Les 26 joueuses présélectionnées par Hervé Renard

Gardiennes (4) : Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/ITA), Mylène Chavas (libre, ex-Bordeaux), Constance Picaud ( PSG ), Solène Durand (Guingamp).

(4) : Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/ITA), Mylène Chavas (libre, ex-Bordeaux), ( ), Solène Durand (Guingamp). Défenseuses (8) : Selma Bacha (OL), Estelle Cascarino (Manchester United/ANG), Wendie Renard (OL), Elisa De Almeida ( PSG ), Sakina Karchaoui ( PSG ), Ève Périsset (Chelsea/ANG), Maëlle Lakrar (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Manchester United/ANG).

Selma Bacha (OL), Estelle Cascarino (Manchester United/ANG), Wendie Renard (OL), ( ), ( ), Ève Périsset (Chelsea/ANG), Maëlle Lakrar (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Manchester United/ANG). Milieux (8) : Kenza Dali (Aston Villa/ANG), Amel Majri (OL), Grace Geyoro ( PSG ), Sandie Toletti (Real Madrid/ESP), Amandine Henry (Angel City FC/USA), Oriane Jean-François ( PSG ), Léa Le Garrec (Fleury), Laurina Fazer ( PSG ).

Kenza Dali (Aston Villa/ANG), Amel Majri (OL), ( ), Sandie Toletti (Real Madrid/ESP), Amandine Henry (Angel City FC/USA), ( ), Léa Le Garrec (Fleury), ( ). Attaquantes (6) : Viviane Asseyi (West Ham/ANG), Kadidiatou Diani (PSG), Eugénie Le Sommer (OL), Clara Mateo (Paris FC), Vicki Becho (OL), Naomie Feller (Real Madrid/ESP).

A voir aussi : Castellazzi : « Il y a une volonté forte du club de continuer avec Diani »