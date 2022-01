Le PSG est à moins de 20 jours de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Les Rouge & Bleu joueront la première rencontre au Parc des Princes et espère avoir la plupart de ses meilleurs joueurs pour faire tomber les madrilènes. De retour et en bonne forme physique, Sergio Ramos postule à une place de titulaire pour cette affiche européenne. Interrogé par le PSG TV dans la pastille « My Journey to Paris », l’Espagnol est revenu sur son arrivée et ce que représente le club de la capitale à ses yeux.

« Ce que représente le PSG pour moi ? C’est aujourd’hui l’équipe à battre, avec un projet sportif unique et beaucoup de grands joueurs. Maintenant il faut faire ses preuves, on ne gagne pas avec son insigne ou son nom, il faut le mériter ! On a de bons joueurs et une bonne équipe, maintenant il faut performer sur le terrain. On a adopté une bonne dynamique de travail, et on va essayer de gagner tous les titres. Pour moi le Paris Saint-Germain est une grande équipe ! C’est un club jeune mais son projet sportif est unique ! Aujourd’hui tous les joueurs veulent jouer au PSG !«



L’ancien madrilène a partagé ses sensations et ses ambitions avec le club de la capitale et sans surprise, il veut tout gagner. « Mes sensations lorsque j’ai porté ce maillot ? Je suis heureux d’avoir signé pour deux saisons au Paris Saint-Germain. J’ai hâte d’entrer sur le terrain, de jouer à un bon niveau et de retrouver mes coéquipiers et les supporters au Parc des Princes !

Mes ambitions ? Gagner ! L’objectif quand on rejoint un club, c’est de trouver, tout donner prendre soin de soi et être le meilleur possible. J’ai eu la chance de souvent gagner au cours de ma carrière, mais je conserve la même ambition, le même désir de continuer à gagner et d’ajouter des titres à mon palmarès. »



Enfin Sergio Ramos a expliqué son intégration et explique que l’ambiance au sein du vestiaire est « extraordinaire ». « Comment je me sens dans cet effectif ? Bien ! Avant de signer mon contrat, j’en avais discuté avec certains joueurs, avec Leo entres autres. Messi et moi, on a gardé contact. Avec Keylor Navas aussi, qui est comme un frère pour moi. On en avait parlé ensemble, de même avec Neymar et d’autres encore. L’accueil dans les vestiaires a été extraordinaire. Je m’entends bien avec tous les joueurs. Comme ça, l’adaptation a été vraiment facile. »