Sergio Ramos de retour à l’entraînement

Ce mardi à 18h45 (Canal Plus / RMC Sport 1), le PSG reçoit le Club Bruges pour la 6e journée de la Ligue des Champions. Malgré la défaite sur la pelouse de Manchester City (2-1), les Rouge & Bleu disputent un match sans enjeu puisqu’ils sont déjà qualifiés et assurés d’être deuxième. Les hommes de Mauricio Pochettino voudront néanmoins renouer avec la victoire après deux matches nuls poussifs en Ligue 1.

Lors de l’entraînement ouvert aux médias de ce matin, le PSG a récupéré des joueurs tandis que d’autres manquaient à l’appel. C’est le cas de Sergio Ramos, qui a fait son retour avec le groupe. L’Espagnol, qui était en séance individuelle ce dimanche, est donc à la disposition du staff technique pour la rencontre de demain. De même pour Ander Herrera, qui confirme son retour annoncé hier.

Au rayon des absents, en plus de Julian Draxler et de Neymar Jr, Presnel Kimpembe n’était pas sur les pelouses du Centree Ooredoo. On rappelle que l’international français était sorti gêné à une cuisse contre Nice la semaine passée. Juan Bernat n’était pas non plus présent ce matin, lui qui n’est pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions.

On aura plus de précisions cet après-midi à partir de 15h15 avec la conférence de presse de Mauricio Pochettino.