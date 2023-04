Sergio Ramos est arrivée au Paris Saint-Germain au cours de l’été 2021 et semble s’être parfaitement acclimaté à la ville de Paris. Cependant, celui qui est arrivé libre en provenance du Real Madrid, ne fait pas dans la communication et n’oublie pas la ville dans laquelle il a passé seize années de sa carrière.

A l’occasion de la saison 2022/2023, Sergio Ramos a su remonter la pense et retrouver le rythme de la compétition après une saison quasi blanche pour sa première en tant que Parisien. Avec ses 39 rencontres depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, l’Espagnol a eu l’occasion de se retrouver personnellement, mais aussi de s’acclimater à l’environnement du Paris Saint-Germain. Le numéro 4 Rouge & Bleu semble tout aussi satisfait en dehors du terrain. Un paramètre à prendre en compte quand on sait que le joueur est désireux de poursuivre son aventure au PSG : « Paris est une ville qui a tout et dont les habitants m’ont permis de me sentir chez moi dès mon arrivée« , a-t-il déclaré dans les colonnes du magazine espagnol Esquire. Pour l’ancien du Real Madrid, il n’est tout de même pas question d’oublier celle qui est très certainement sa ville de cœur : « D’un autre côté, Madrid c’est Madrid et je l’aime pour son ambiance, ses musées, ses restaurants … Mais surtout pour les gens, la famille et les amis de toutes ces années. J’ai toujours ma maison à Madrid, donc quand le calendrier le permet, j’y vais de temps en temps avec ma famille ou avec mes amis« .

🛑 | Le PSG attend d’avoir acquis le titre de champion de France avant de s’attaquer au dossier Sergio Ramos ⏳



Le joueur souhaite rester en priorité au PSG 🇪🇸



(@danigilopez ) pic.twitter.com/hD824KuU3W — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 18, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Après seize saisons au Real Madrid et deux au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a conscience d’avoir vécu et évoluer dans deux grandes villes du monde : « En tous cas, nous parlons de deux des villes les plus importantes et les plus belles du monde. Je pense que je n’ai jamais pris le temps de savourer les victoires. Le jour où je m’arrêterai, je l’apprécierai peut-être d’un coup, mais en attendant je prévois de continuer à me battre, à apprendre et à gagner. L’ambition et l’illusion de continuer à ajouter des titres à mon palmarès sont ce qui me met en marche chaque matin« . Pour rappel, Sergio Ramos est en fin de contrat au mois de juin prochain et fait l’objet de réflexions dans l’esprit des décideurs parisiens qui n’acteront rien avant d’avoir validé le titre de champion de France selon les derniers échos en provenance de Mundo Deportivo.