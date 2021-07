Sergio Ramos vivra comme Neymar à Bougival (La Razón)

Sergio Ramos est devenu officiellement hier un joueur du PSG pour deux saisons. Lors de ce tournant de carrière le défenseur central était accompagné de son épouse, Pilar Rubio, et de ses quatre enfants, Sergio Jr, Marco, Alejandro et Máximo Adriano. Figure de la télévision espagnole, la compagne de Sergio Ramos jonglera entre Paris et Madrid. “Je fais face à un de mes défis plus compliqué, être avec ma famille, avec laquelle nous ne faisons qu’un, à Paris, ainsi qu’à Madrid où je continuerai à exercer mes différents engagements professionnels. Cette fois, j’aurai un nouveau meilleur ami : l’avion. Je suis sûr que je vais inventer un nouveau passe-temps pour les heures de vol”, a commenté Pilar Rubio sur les réseaux sociaux. Comme Neymar, la tribu Ramos va s’installer à Bougival, petite commune des Yvelines située à 17 km de Paris, rapporte le journal La Razón.