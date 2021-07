Sergio Rico dans le viseur de Besiktas

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico dégringole dans la hiérarchie des gardiens de but du PSG pour se retrouver troisième. Avec Keylor Navas et l’Italien devant lui, l’Espagnol ne devrait pas du tout jouer cette saison. Pour cela, il doit quitter les Rouge & Bleu. C’est son souhait et il l’aurait fait savoir à ses dirigeants. Après Grenade, Sergio Rico serait dans le viseur de Besiktas selon les informations du média turc Sporx. Le club stambouliote est à la recherche d’un nouveau gardien et le profil de l’ancien sévillan plaît beaucoup.