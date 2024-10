Après plus d’un an d’absence, Sergio Rico a pu redécouvrir le goût de la compétition il y a quelques jours au Qatar. Un moment de pur bonheur pour l’ancien gardien du PSG.

Sergio Rico reprend goût au football. Après son accident de cheval en mai 2023 et plusieurs semaines d’hospitalisation après un traumatisme crânien et une période de coma, le portier espagnol avait pour ambition de retrouver les terrains de football. S’il avait pu retrouver le centre d’entraînement des Rouge & Bleu en avril dernier, le portier de 31 ans a finalement rejoint le Qatar et Al-Gharafa, à l’issue de son contrat avec le PSG. Et ces derniers jours, Sergio Rico a retrouvé la compétition lors d’une victoire en championnat (4-2). Dans un entretien accordé à Le Parisien, l’ancien du FC Séville est revenu sur ses sensations du moment et sur ses souvenirs au PSG.

Comment va-t-il ?

« Très bien (sourire) ! Je suis très heureux de me sentir à nouveau footballeur, de me sentir à nouveau gardien de but, de me retrouver dans les cages. Je l’ai déjà dit mais c’était le seul objectif depuis mon lit d’hôpital : rejouer au football. Grâce à Dieu, c’est à nouveau possible. »

Comment a-t-il vécu son match de retour avec Al-Gharafa?

« Je n’étais pas très nerveux mais j’avais comme des papillons dans le ventre. Il y avait plein de questions sur comment j’allais réagir, au niveau du corps, du mental… Mais tout s’est bien passé. Dès l’échauffement, je me sentais bien, en confiance. Ça m’a libéré. C’était un bon match, avec des sensations incroyables. C’est surtout la nuit d’après que je n’ai pas dormi (sourire). Il y avait l’euphorie du match et c’était vraiment un moment spécial. »

Aurait-il pu rester au PSG cet été ?

« Bon, oui, il est vrai qu’avant tout ça, on avait commencé à échanger pour une prolongation. Après, forcément tout a été un peu bousculé par les événements, ce qui est compréhensible. Finalement, on a décidé de trouver une autre piste pour la suite et repartir de l’avant. Mes agents m’ont parlé de cette possibilité au Qatar et on a choisi d’y aller. »

Comment s’est comporté le PSG durant ses semaines d’hospitalisation ?

« Très bien, honnêtement. J’ai reçu beaucoup d’affections de la part de tout le monde, du président, des coéquipiers. Je remercie vraiment tous les coéquipiers qui m’ont soutenu, qui m’ont envoyé un message. Pas seulement les Espagnols, non, tous. Je n’ai pas à me plaindre du comportement du PSG. Ils ont toujours été à mes côtés, m’ont aidé du mieux possible. Au final, je ne peux que saluer le grand club qu’est le PSG. »

Ce qu’il conserve de ses cinq années au PSG

« Je garde de magnifiques souvenirs. Il y a eu cette Ligue des champions en 2020, bien sûr. Je peux dire que j’ai joué une demi-finale. Ce n’est pas donné à tous les gardiens. Keylor se blesse en quart de finale contre l’Atalanta, je rentre, on gagne et après il y a cette demi-finale contre Leipzig, on ne prend aucun but et on va en finale. C’était un bon moment. Je garde surtout en tête que j’ai rencontré de merveilleuses personnes. Au-delà des footballeurs. »