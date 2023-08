Trois mois après avoir subi un gros traumatisme crânien, Sergio Rico sortira ce vendredi de l’hôpital de Séville.

C’est une bonne nouvelle qui nous parvient de Séville ce vendredi matin. Victime d’un accident de cheval le 28 mai dernier et plongé dans le coma pendant 22 jours, Sergio Rico était toujours à l’hôpital de Virgen del Rocio. Mais, le gardien du PSG a reçu une excellente nouvelle ce vendredi.

« Enfin, nous sommes libérés »

Selon un communiqué officiel, l’hôpital Virgen del Rocio rapporte que Sergio Rico allait sortir de l’hôpital ce vendredi à 12h30, comme le rapporte Le Parisien. Le portier de 29 ans est hospitalisé dans cet établissement depuis trois mois. Fin juillet, il avait également subi une opération pour boucher un anévrisme. « Cette intervention devait, peut-être, permettre à Sergio Rico de reprendre sa carrière. » Mais en attendant, le Sévillan a fait un grand pas dans l’amélioration de son état de santé. Sa femme, Alba Silva, avait annoncé cette bonne nouvelle dès jeudi soir via son compte Instagram. « Dernière nuit à l’hôpital. Enfin, nous sommes libérés, même si je ne le croirai pas tant que nous n’aurons pas franchi la porte. » Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, une reprise de sa carrière n’est pour l’instant pas d’actualité pour l’ancien portier du FC Séville, qui a perdu un pourcentage musculaire important lors de sa période de coma.

Il devrait rester pour le moment dans sa ville natale de Séville aux côtés de sa famille et pourra continuer à améliorer son état de santé en retrouvant sa vie d’avant. Début juillet, Sergio Rico avait notamment remercié tous les gens qui l’avait soutenu dans cette terrible épreuve : « Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont témoigné et envoyé leur amour en ces jours difficiles. Je continue à travailler sur ma rééducation et m’améliore de jour en jour. Je me sens très chanceux. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m’ont témoigné et envoyé leur amour en ces jours difficiles. Encore une fois, je vous remercie tous et j’espère vous revoir bientôt. »