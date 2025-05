Serie A, Arnautovic, Mkhitaryan… La revue de presse italienne à J-5 de la finale de LdC

À J-5 de la finale de Ligue des champions tant attendue face au PSG, les médias italiens tentent d’expliquer l’échec de l’Inter en Serie A.

Si le PSG va arriver avec le plein de confiance pour cette finale de Ligue des champions après l’obtention de son titre de champion et sa 16e Coupe de France, en face, l’Inter doit rapidement se remettre la tête à l’endroit après la perte de la Serie A, dans une lutte acharnée avec le Napoli. Dans la Gazzetta dello Sport, le match nul face à la Lazio Rome (2-2) lors de l’avant-dernière journée de championnat n’a toujours pas été digéré. En effet, les Nerazzurri n’ont pas su profiter du faux pas du Napoli (0-0 face à Parme) pour s’emparer de la place de leader. Et au moment de faire le bilan de cette saison 2024-2025 de Serie A, un homme est pointée du doigt par le quotidien italien : Marko Arnautovic. Après l’égalisation de Pedro face à la Lazio, l’international autrichien avait une balle de but à la 93e minute qu’il n’a pas réussi à convertir. « Arnautovic se manque maladroitement, trébuche, ne frappe même pas le ballon et se retrouve à plat ventre (…) Il serait certainement peu généreux d’écrire que l’erreur d’Arnautovic a condamné l’Inter à dire adieu au Scudetto, mais elle a eu son poids (et un poids important). Face au but, Arnautovic a perdu depuis longtemps cet instinct de tueur qui avait fait de lui le prince de Bologne il y a quelques années (…) il aurait pu dire adieu à San Siro en héros, il le fera en déçu. » L’Autrichien de 36 ans arrive en fin de contrat en juin et ne prolongera pas l’aventure avec les vice-champions d’Italie.

Du côté du Corriere dello Sport, on tente aussi d’expliquer l’échec de l’Inter en Serie A. Et l’énergie laissée en Ligue des champions peut être l’une des raisons de cet échec, notamment avec le nouveau format de la compétition. Pourtant, les Nerazzurri avaient une qualité d’effectif plus importante que celle du Napoli. « Ces dernières années, Seule l’Inter a eu un excédent d’une centaine de millions d’euros, contrairement aux autres concurrents, tous dans le rouge. Les Nerazzurri aurait certainement pu gagner quelques Scudettos de plus. Mais atteindre de tels sommets n’était pas gagné d’avance. Personne n’y croyait il y a quatre ans. Et si, samedi prochain, l’Inter soulevait la Ligue des champions, les objections disparaîtront. »

Enfin, le Corriere dello Sport fait aussi un focus sur Henrikh Mkhitaryan. Après avoir préparé la finale de 2023 en étant blessé (une entrée en jeu en fin de match face à Manchester City), l’ancien du Borussia Dortmund veut arriver en forme pour éviter une nouvelle désillusion. Face à Côme, l’Arménien de 36 ans est resté sur le banc et a pu récupérer des forces après une fatigue musculaire ressentie au début du mois. « Outre ses qualités techniques indéniables, l’expérience de Mkhitaryan sera cruciale dans un match aussi délicat, comme en témoignent ses performances cette saison dans ce qui semble être une jeunesse sans fin. Le milieu de terrain né en 1989 est, malgré son âge, le quatrième joueur le plus utilisé de l’effectif d’Inzaghi, avec 3.482 minutes déjà jouées toutes compétitions confondues, derrière trois autres piliers que sont Bastoni (3.836), Barella (3.717) et Lautaro (3.643) », souligne le quotidien transalpin. Cette finale à Munich aura son importance pour le milieu de 36 ans afin de savoir s’il mettra un terme ou non à sa carrière à l’issue de cette saison. « Son contrat avec l’Inter expire en 2026, mais le joueur a récemment parlé de son année la plus fatigante et de la possibilité de prendre sa retraite après avoir passé autant de temps au plus haut niveau. » Mais cette question ne sera abordée qu’après la finale de Ligue des champions face aux Rouge & Bleu.