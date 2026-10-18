Série de victoires, Dembélé… Les chiffres clés après le succès du PSG à Strasbourg

Ce samedi, le PSG a su renverser le RC Strasbourg pour s’emparer provisoirement de la tête du championnat. Avec ce nouveau succès, le club parisien confirme sa forme du moment.

Le PSG a surfé sur sa bonne dynamique. Malgré une équipe remaniée, le club parisien a su renverser le RC Strasbourg ce samedi en Ligue 1 grâce à l’entrée décisive d’Ousmane Dembélé. Un succès important pour les Rouge & Bleu avant de recevoir le FC Barcelone en Ligue des champions. Au lendemain de cette victoire en Alsace, le PSG a partagé sur son site internet quelques chiffres clé de cette rencontre face au RCSA.

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Le PSG enchaîne un sixième succès consécutif

Avec cette victoire renversante, le PSG a enchaîné un sixième succès consécutif toutes compétitions confondues, seul le FC Barcelone fait mieux (10) dans les cinq grands championnats européens. Et le club parisien continue de faire trembler les filets en Ligue 1. Depuis son revers sur la pelouse de l’AS Monaco en novembre 2025 (0-1), le champion de France a inscrit au moins un but lors de ses 27 derniers matchs de championnat. Pour y parvenir, Luis Enrique a notamment pu compter sur Ousmane Dembélé, remplaçant au coup d’envoi. Avec un but et une passe décisive, le Ballon d’Or 2025 a changé la physionomie de la rencontre. Il est ainsi impliqué sur neuf buts lors de ses cinq derniers matchs avec les Rouge & Bleu (4 buts et 5 passes décisives). Mais avant l’entrée décisive du Français, un autre homme a brillé face à Strasbourg : Matvey Safonov. Le portier russe a maintenu son équipe dans la rencontre en réalisant sept arrêts. Il est d’ailleurs à l’origine de l’action du troisième but, signé Désiré Doué.

😮‍💨 ILS SONT INSUBMERSIBLES ! Désiré Doué s’invite à la fête et le @PSG_inside s’impose à Strasbourg ! 👊 #RCSAPSG https://t.co/UVI0TA7nWE — L1+ (@ligue1plus) October 17, 2026