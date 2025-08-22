Série de victoires, records… Les chiffres clés avant PSG / Angers

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG retrouve le Parc des Princes avec la réception de l’Angers SCO. Une équipe qui réussit bien aux Rouge & Bleu.

Trois mois après son dernier match au Parc des Princes, le PSG retrouve son public ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+). À cette occasion, les Rouge & Bleu accueillent l’Angers SCO, en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Et avant le coup d’envoi, le club parisien a partagé quelques chiffres autour de cette rencontre, via son site internet.

Dix-huit victoires d’affilée face au SCO

L’Angers SCO est le premier adversaire que le PSG a affronté en première division, le 11 août 1971, au Stade Raymond Kopa pour une défaite 2-0 des Parisiens. Le SCO est également la première formation contre laquelle les Rouge & Bleu l’ont emporté (3-2) en Ligue 1 au Parc des Princes, devant 10.000 spectateurs, le 23 août 1974 grâce à un triplé de François M’Pelé.

De plus, le PSG se montre très performant face à l’équipe angevine avec un bilan largement à son avantage : 25 victoires, 7 nuls et 3 défaites en 35 matches disputés. Le dernier revers remonte au 12 janvier 1975. Les champions de France restent notamment sur une série de 18 victoires d’affilée toutes compétitions confondues face au SCO, soit la plus belle performance dans l’histoire du club devant les 17 succès consécutif contre le FC Nantes (série terminée). Enfin, en prenant en compte seulement la Ligue 1, Paris compte 16 victoires d’affilée, un record dans l’histoire du club mais aussi du championnat français.