Ce samedi après-midi (17h15, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Nice lors de la onzième journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi après-midi avec le déplacement à Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Le PSG voudra poursuivre sa très belle série à l’extérieur avec seulement cinq défaites sur ses 64 derniers matches (46 succès et 13 nuls). Comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet du club de la capitale, le leader du championnat aime jouer à Nice. Il a en effet remporté dix de ses treize derniers matches à l’Allianz Riviera (un nul et deux défaites). Avec onze victoires consécutives toutes compétitions confondues, le PSG se rapproche de son record, 16 succès de suite lors de la saison 2014-2015. Il voudra s’en rapprocher avec le match contre Nice.

Le PSG aime marquer contre Nice

Le PSG aime faire trembler les filets. En effet, il reste sur 30 matches de Ligue 1 avec au moins un but inscrit. Nice est d’ailleurs le troisième club qui a encaissé le plus de buts chez lui par le PSG. Les Niçois ont en effet vu le PSG marquer 65 buts chez eux. Seuls, Lyon (73 buts) et Marseille (68 buts) font pire. Michel Kollar indique que les deux équipes vont s’affronter pour la 44e fois de leur histoire à Nice. Le bilan est équilibré avec 18 victoires pour le PSG, 10 nuls et 15 victoires pour Nice. Toutes compétitions confondues, les deux équipes vont s’affronter pour la 88e fois. Le bilan est de 38 victoires, 24 nuls et 25 défaites pour le PSG.