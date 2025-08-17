Séries, buts, victoires… Les chiffres clés avant Nantes / PSG

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte Nantes en clôture de la première journée de Ligue 1. Quelques heures avant cette rencontre, petit tour en chiffres sur cette affiche.

Le PSG va entamer sa saison 2025-2026 de Ligue 1 ce dimanche soir avec le déplacement à La Beaujoire pour y défier le FC Nantes. Le club de la capitale aime affronter les Canaris. En effet, les Parisiens restent sur 33 matches avec au moins un but inscrit contre les Nantais. C’est un record dans l’histoire du club, indique Michel Kollar, historien du PSG sur le site internet des champions d’Europe. La saison dernière, le PSG avait battu le record de matches de championnat sans défaite à l’extérieur dans le top 5 européen avec 39 rencontres sur la pelouse de La Beaujoire.

Le PSG aime marquer contre Nantes

Le FC Nantes est le club à avoir connu le plus de défaites face au PSG dans son histoire, avec 54. Ce dimanche, ce sera la 110e rencontre toutes compétitions confondues entre les deux équipes. Le bilan est en la faveur du PSG avec 54 victoires, 25 nuls et 30 défaites. S’ils encaissent des buts ce soir, les Canaris pourraient monter sur le podium des équipes qui ont encaissé le plus de buts contre le PSG. Actuellement, les Rouge & Bleu ont inscrit 163 buts contre les Nantais. Seuls Lyon (178 buts), Saint-Étienne (175 buts) et Marseille (164 buts) en ont encaissé plus. Le PSG reste d’ailleurs sur une série de 19 matches avec au moins un but en Ligue 1.