Séries, clean-sheets, Dembélé… Les chiffres avant Brest / PSG

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Brest en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de son affiche.

Le PSG va tenter de remporter son premier match de la saison en Ligue 1 ce dimanche soir avec le déplacement à Brest en clôture de la quatrième journée. Pour cela, il pourra compter sur Ousmane Dembélé. Le numéro 10 du PSG pourrait en effet devenir le meilleur buteur du club de la capitale contre le Stade Brestois. Le Ballon d’Or a en effet fait trembler les filets à sept reprises contre les Bretons. Seul Kylian Mbappé a marqué plus de buts contre Brest (9). De plus, le PSG aime gagner au stade Francis Le Blé. Il reste sur neuf victoires de suite à Brest en Ligue 1. La série la plus longue devant Angers (8 succès depuis 2017, série en cours) et Metz (8 succès depuis 2014, série en cours), rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu.

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Le PSG aime marquer contre Brest

Au sein de l’enceinte bretonne, le PSG reste sur onze victoires consécutives toutes compétitions confondues (neuf en championnat, deux en Coupe de France). Un record à l’extérieur pour les Parisiens, devant Angers (8 succès depuis 2017, série en cours) et Lorient (8 victoires, série terminée, de 2011 à 2020). Tous terrains confondus, le PSG reste sur une série de 29 matches sans défaite en championnat (21 victoires et huit nuls) face à Brest. Contre les Bretons, le PSG est solide défensivement puisqu’il n’a plus encaissé de buts contre les Brestois depuis quatre matches. Lors de ces quatre rencontres, les Parisiens ont fait trembler les filets à 14 reprises. Le champion de France en titre aime marquer en championnat puisqu’il a fait trembler les filets au moins 1 but lors de ses 23 derniers matches de Ligue 1.