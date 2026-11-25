Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit l’AS Roma en Ligue des champions. Quelques heures avant ce choc, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Vainqueur de ces quatre premiers matches de phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG voudra faire la passe de cinq ce mercredi soir contre l’AS Roma – au Parc des Princes – pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue afin de retrouver sa première place, récupérée par le Real Madrid hier soir grâce à son succès contre le PSV Eindhoven (5-1). Le club de la capitale réussit bien contre les clubs italiens avec sept victoires, six nuls et seulement une défaite lors de ses quatorze derniers matches. Ce soir, ce sera le premier match officiel entre les deux équipes, elles qui se sont affrontées à trois reprises lors de matches amicaux. Le bilan est d’une victoire et deux nuls, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Le club romain va devenir le 61e adversaire du PSG en Ligue des champions, le 99e toutes compétitions européennes confondues et le 153e au Parc des Princes de son histoire et le 232e adversaire en match officiel de son histoire.

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Invaincu en matches européens depuis 15 rencontres

Vainqueur de ses douze derniers matches toutes compétitions confondues, le PSG voudra poursuivre cette série afin de se rapprocher du record du club, de seize rencontres lors de la saison 2015-2016. Il voudra aussi sa série de matches sans défaite sur la scène européenne. Les doubles champions d’Europe restent en effet sur quinze matches sans revers (11 victoires, 4 nuls). Ce mercredi, le PSG jouera un quatorzième match contre un club italien au Parc des Princes. Le bilan est de quatre victoires, cinq nuls et quatre défaites. Ce mercredi soir, le PSG va jouer son 316e match européen. Le bilan est de 170 victoires, 68 nuls et 77 défaites.