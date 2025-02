Séries, Dembélé, extérieur… Les chiffres clés avant Toulouse / PSG

Ce samedi soir (21h05, DAZN), le PSG affronte Toulouse pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Quelques heures avant cette rencontre, quelques chiffres autour de cette affiche.

Leader de Ligue 1, le PSG affronte Toulouse ce samedi soir pour le compte de la 22e journée. Contre les Toulousains, dixièmes du championnat, le PSG voudra poursuivre sa belle série d’invincibilités à l’extérieur en championnat. En effet, les Parisiens restent sur 34 matches sans défaite loin du Parc des Princes en Ligue 1. C’est un record en France et dans l’histoire du club, seul l’AC Milan a fait mieux en déplacement dans les 5 grands championnats européens, avec 38 matches de 1991 à 1993, avance le PSG sur son site internet. Le club de la capitale est aussi invaincu lors de ses 21 derniers matches de Ligue 1, une série dans le top 3 dans l’histoire du club, derrière les saisons 2015-2016 (27 matches) et 1985-1986 (26 matches).

Ousmane Dembélé en feu

Le PSG est invaincu depuis 17 matches toutes compétitions confondues (treize victoires, quatre nuls) . Le record du club est de 37 matches, de la défaite à Marseille (0-1) le 15 août 1993 à celle face à Nantes (0-3) le 5 avril 1994. Très en forme depuis le début de l’année 2025, Ousmane Dembélé a marqué au moins un but lors de ses huit premiers matches en 2025, un record dans l’histoire du club, indique Michel Kollar, l’historien du PSG. Depuis l’arrivée de Luis Enrique, Paris n’a perdu que 2 matches officiels contre des clubs français, contre Nice (2-3, le 15 septembre 2023) et face à Toulouse (1-3, le 12 mai 2024) pour 67 matches joués. Enfin, les deux équipes s’affronteront pour la 78e fois de leur histoire. Le bilan est largement favorable au PSG avec 45 victoires, 14 nuls et 18 défaites.