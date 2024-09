Séries, extérieur, Kolo Muani… les chiffres après LOSC / PSG

Dimanche soir, le PSG s’est imposé contre Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Les Parisiens ont poursuivi leur sans-faute depuis le début du championnat avec un trois sur trois.

Pour son premier choc de la saison, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Une victoire, qui était la 500e sur les 709 matches joués depuis la reprise du club de la capitale par QSI. En 709 rencontres, le PSG a marqué 1683 buts pour seulement 597 buts encaissés. Soit une différence de buts de +1084. Avec ce succès en terre lilloise, les Rouge & Bleu se sont offerts une septième victoire d’affilée à l’extérieur en Ligue 1, leur plus longue série du genre depuis janvier-avril 2017 (8), indique le club de la capitale sur son site internet. « Mieux, Paris reste sur une série de 26 matches sans défaite à l’extérieur en championnat. C’est un record en France et dans l’histoire du club. »

A voir aussi : Ligue 1 : Après la polémique, le hors-jeu de Tiago Santos lors de LOSC / PSG confirmé

Randal Kolo Muani supersub

Avec 13 buts inscrits en trois matches, le PSG réalise le deuxième meilleur total pour une équipe à ce stade d’une saison sur les 50 dernières années derrière… le PSG lui-même (17 en 2022-23). Parmi ces treize réalisations, Bradley Barcola en a marqué quatre. L’international français est impliqué dans 12 buts en Ligue 1 en 2024 (7 buts, 5 passes), plus haut total parmi les joueurs actuels du PSG. « Il a été décisif lors de 4 matches consécutifs (5 buts, 1 passe) pour la deuxième fois dans l’élite, après mars-avril 2023 avec Lyon (4 également). » Buteur contre Lille, Randal Kolo Muani a marqué cinq de ses huit buts avec Paris en Ligue 1 en sortant du banc. Passeur décisif pour Bradley Barcola, Marco Asensio a délivré 5 passes décisives sur l’année 2024 avec le PSG, soit le plus haut total du club déjà, avec Dembélé et Barcola.