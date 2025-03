Séries, Parc, buts… Les chiffres clés avant PSG / Lille

Ce samedi soir (21h05, DAZN), le PSG reçoit Lille pour le choc de la 24e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, quelques chiffres autour de cette affiche.

Quatre jours avant de recevoir – au Parc des Princes – Liverpool pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG affronte Lille, toujours au Parc, ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Cet affrontement sera le 50e entre les deux équipes dans l’antre parisienne. 29 victoires, 14 nuls et six défaites. C’est le cinquième club à atteindre ce cap après Bordeaux (55 matches), Nantes (54 matches), Marseille et Monaco (53 matches), comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu.

Des matches souvent prolifiques

Le PSG aime marquer contre le LOSC. En effet, il a fait trembler les filets à 25 reprises sur les sept derniers matches joués contre le club nordiste, soit une moyenne de trois buts par rencontre. En cas de succès ce soir, le PSG atteindra la barre des dix victoires de suite toutes compétitions confondues. Le club de la capitale n’a plus atteint le cap des 10 victoires à la suite depuis la saison 2015-2016, avec une série de 16 victoires. Les joueurs de Luis Enrique sont d’ailleurs invaincus depuis 21 matches toutes compétitions confondues (17 victoires et quatre nuls). Ce soir, ce sera le 104e match officiel entre les deux équipes toutes compétitions confondues. Le bilan est à l’avantage de Paris, avec 45 victoires, 26 nuls et 32 défaites. Lille était devenu le 6e club à atteindre le cap symbolique des 100 matches face aux Rouge & Bleu, après Monaco (115 matches), Lyon (111 matches), Bordeaux (110 matches), Marseille et Nantes (107 matches), conclut Michel Kollar.