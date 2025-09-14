Séries, victoires, buts… Les chiffres clés avant PSG / Lens

Ce dimanche après-midi (17h15, BeIN Sports 1), le PSG affronte Lens dans le cadre de la quatrième journée de ligue 1. Petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Après la trêve internationale, le PSG retrouve les terrains ce dimanche après-midi avec la réception – au Parc des Princes – du RC Lens pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Les joueurs de Luis Enrique voudront s’offrir le quatre sur quatre afin de préparer au mieux sa grosse semaine avec la réception de l’Atalanta Bergame en Ligue des champions mercredi, puis le déplacement à Marseille dimanche pour le premier Classico de la saison. S’il s’impose contre les Lensois, le club de la capitale remporterait son quatrième match en quatre matches de championnat depuis le début de la saison. Une performance déjà réalisé à sept reprises par les Rouge & Bleu : en 1985-1986 (4 succès), 1992-1994 (4), 2016-2016 (4), 2017-2018 (6), 2018-2019 (14), 2021-2022 (8) et la saison dernière (quatre victoires pour débuter la saison), comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG sur le site internet du club de la capitale.

Belle série de victoires contre Lens pour le PSG

Lens, un adversaire qui réussit bien au PSG ces dernières années puisqu’il reste sur cinq victoires contre les Sang & Or en Ligue 1. Le club de la capitale reste aussi sur une série de 11 matches officiels sans défaite face aux Lensois au Parc des Princes (8 victoires et 3 nuls). Ce dimanche, ce sera la 94e confrontation officielle entre les deux équipes, pour un bilan largement favorable aux Parisiens (46 victoires, 22 nuls et 25 défaites). Si les Lensois encaissent quatre buts ce dimanche sur la pelouse du Parc des Princes, ils deviendront le deuxième club à encaisser 100 buts au Parc après l’AS Saint-Étienne, avec 111 buts encaissés en matches officiels. Enfin, Lens fait partie du top 5 des clubs ayant encaissé le plus de buts contre le PSG avec 163 buts. Le club nordiste est devancé par Lyon (178 buts), Saint-Étienne (175 buts), Nantes et Marseille (164 buts).