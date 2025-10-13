Ses axes d’amélioration, le Ballon d’Or, Zidane… La conférence de presse de Vitinha avant Portugal / Hongrie

À la veille du match face à la Hongrie pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, le milieu portugais du PSG, Vitinha, s’est présenté en conférence de presse.

Auteur d’un sans-faute avec trois victoires en autant de rencontres disputées, le Portugal peut valider son ticket pour la Coupe du monde 2026 dès ce mardi soir. Pour cela, les joueurs de Roberto Martinez devront venir à bout de la Hongrie, à Lisbonne. Et le sélectionneur portugais pourra s’appuyer sur son métronome de l’entrejeu, Vitinha. Tout comme au PSG, le joueur de 25 ans est devenu une pièce essentielle de la Seleção das Quinas. Et à la veille de cette rencontre, le milieu parisien s’est présenté en conférence de presse, dans des propos rapportés par Record.

À lire aussi : La joie de Vitinha après sa troisième place au Ballon d’Or

Le match face à la Hongrie

« Nous avons parfois rencontré plus de difficultés face à des blocs très bas. En Hongrie (victoire 3-2 du Portugal), ils ont utilisé un bloc bas, toujours dans l’attente de la contre-attaque. Nous sommes prévenus. Nous savons ce que cela peut nous causer. »

Les éloges de Zinedine Zidane

« C’est clairement une référence pour tout le monde dans le monde du football, et encore plus pour un milieu de terrain. C’est toujours important, j’en suis ravi. Je dois continuer. M’améliorer si possible. »

Sa troisième place au Ballon d’Or

« C’est toujours très subjectif, cela relève de l’opinion. Je suis heureux, je suis content. Cela n’aurait pas été possible sans le travail de l’équipe. Je suis très heureux et reconnaissant envers toutes les personnes qui m’ont aidé. Très heureux. Si un jour je fais mieux, ce sera encore mieux. Rien n’a changé, je suis juste plus heureux au quotidien. Ma famille et mes amis aussi. »

La qualification pour la Coupe du monde peut être assurée demain, une motivation supplémentaire ?

« Sans aucun doute. Nous en sommes bien conscients. Nous pouvons d’ores et déjà valider notre ticket. C’est devenu une habitude. Nous avons créé cette habitude, mais ce n’est pas facile. Nous avons une grande opportunité de passer le rassemblement de novembre plus sereinement. Nous allons tout donner pour y parvenir. »

Quels sont ses points forts ?

« Je n’aime pas trop parler de ce que je fais bien. Je vais commencer par ce que je ne fais pas très bien. En défense, je peux m’améliorer car j’essaie toujours de donner le maximum. Non seulement en termes d’agressivité, mais aussi dans les duels. Je n’aime pas parler de mes points forts. Ce que je fais le mieux, c’est évident pour tout le monde. »

Les objectifs du Portugal

« Nous avons une sélection remplie de grands joueurs. Nous devons viser haut. La responsabilité l’exige. Comme je l’ai déjà dit, nous devons rester calmes, avancer pas à pas. Nous devons assurer notre qualification. Nous devons nous concentrer sur le match de demain, puis sur la Coupe du monde. Je pense que cette équipe doit viser de grands objectifs. »