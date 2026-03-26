Seulement deux Parisiens titulaires pour France / Brésil ?

Ce jeudi soir (21h sur TF1), l’équipe de France débute sa tournée américaine avec une rencontre amicale face au Brésil. Seuls deux Parisiens sont pressentis pour débuter ce match.

Cette trêve internationale de mars doit servir de préparation aux sélections déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Présente sur le sol américain depuis mardi, l’équipe de France a l’occasion de prendre ses repères et de peaufiner certains détails avant la grande échéance de l’été prochain. Ce jeudi, au Gillette Stadium de Foxborough, au sud de Boston, les Bleus affronteront le Brésil dans le cadre d’une rencontre amicale.

Dembélé et Doué titulaire en attaque ?

Une rencontre qui devait concerner six joueurs du PSG : Marquinhos du côté du Brésil, ainsi que Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué et Ousmane Dembélé chez les Bleus. Cependant, le capitaine parisien est victime d’une fatigue musculaire aux ischio-jambiers et a dû déclarer forfait pour ce match amical prestigieux. Du côté de la France, Didier Deschamps devrait aligner une équipe offensive.

En effet, selon plusieurs médias, Mike Maignan tiendra sa place dans les buts et sera protégé par une défense à quatre composée de Malo Gusto, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez. L’entrejeu devrait être confié au double pivot Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni. Enfin, un quatuor offensif est attendu pour cette rencontre. Utilisé en faux numéro 9 au PSG, Ousmane Dembélé devrait débuter dans le couloir droit de l’attaque aux côtés de Michael Olise et Désiré Doué. Le Golden Boy profiterait ainsi de l’absence de Bradley Barcola pour évoluer en tant qu’ailier gauche. Enfin, Kylian Mbappé, de retour de blessure, devrait débuter la rencontre à la pointe de l’attaque. Ainsi, Lucas Chevalier, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery démarreraient sur le banc ; les deux derniers cités pourraient notamment entrer en cours de jeu avec les six changements possibles.

Le XI probable de la France : Maignan – Gusto, Upamecano, Konaté, T.Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé (c)

𝗨𝗻𝗲 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗺𝘆𝘁𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲 🇧🇷🇫🇷✨

Brésil 🆚 France, c’est ce soir à 21h 🔥

📍Boston

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