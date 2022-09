Hier soir, le PSG recevait la Juventus Turin pour son premier match de Ligue des Champions de la saison. Lors de cette rencontre, les Ultras du PSG ont encore répondu présent et offert une très belle ambiance. Le CUP a tiré de nombreux objets pyrotechniques à l’entrée des joueurs lors du coup d’envoi du match. L’Equipe expliquait ce matin que la tribune Auteuil était sous la menace d’un huis clos pour le prochain match européen au Parc, contre le Benfica le 11 octobre. Mais comme RMC Sport, le quotidien sportif indique que le club parisien devrait écoper d’une amende et non d’une fermeture de sa tribune.

Un cas disciplinaire ouvert contre la Juventus

La Juventus Turin va elle aussi voir l’UEFA ouvrir un cas disciplinaire envers elle. Des vidéos montrent en effet des supporters turinois effectuer des cris de singe ou des saluts nazis dans le parcage visiteurs, indique le quotidien sportif sur son site internet. « La Préfecture de police a annoncé qu’une enquête était ouverte car quatre individus ont été identifiés par vidéo puis interpellés hier soir (mardi) par les services de police pour provocation publique à la haine raciale dans le cadre d’une enceinte sportive, à l’occasion du match de football PSG-Juve. » Selon les informations de l’Equipe, l’UEFA s’est également saisie du dossier et va ouvrir directement un « cas disciplinaire » contre le club italien ou nommer un inspecteur disciplinaire pour réunir toutes les preuves nécessaires.