Thomas Tuchel a-t-il été le meilleur entraîneur de l’ère QSI au PSG ? C’est une des questions posée par L’Equipe du soir. Non, répond le journaliste du Parisien Dominique Séverac pour qui la référence reste Laurent Blanc en termes de jeu.

“J’entends queTuchel n’aurait pas eu un effectif aussi bon que ses prédécesseurs ? C’est vrai qu’il n’a pas eu Keylor Navas, Neymar, Mbappé… Bref. Mais pour laisser une trace dans l’histoire du PSG, il n’y a pas que les résultats. Aller en finale de la Ligue des champions dans ce format là, c’est un peu comme atteindre les quarts de finale normalement. Cela représente dix matches. Bergame et Leipzig, c’est l’équivalent d’un quart de finale. Et la finale contre le Bayern, il l’a perdue. Tuchel, il n’a pas laissé de trace dans le jeu, il n’a pas fait progresser l’équipe… Le jeu, c’est Laurent Blanc ! Si tu parles de jeu c’est Laurent Blanc le meilleur. Si c’est faire trembler un grand d’Europe, c’est Carlo Ancelotti qui dès la première année fait trembler le Barça. Unai Emery c’est la remontada… Chelsea a été champion d’Europe avec Roberto Di Matteo, qui s’en souvient ? Et il a été viré juste après. Le résultat, ce n’est pas tout si tu ne laisses aucune trace, notamment quand même ton actionnaire est convaincu que c’est de la chatte, tu n’es plus rien après.”