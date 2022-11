La Coupe du Monde approche à grand pas. Dans quatre jours, Didier Deschamps dévoilera sa liste. Le sélectionneur de l’Equipe de France devra faire sans plusieurs cadres (Pogba, Kanté) mais doit aussi faire avec des joueurs incertains (Varane, Maignan…). Une nouvelle inquiétude s’est produite ces derniers jours. Absent des terrains pendant six semaines en raison d’une blessure aux ischios-jambiers, Presnel Kimpembe avait fait son retour sur les terrains lors du match contre le Maccabi Haïfa (7-2). Il a ensuite été titularisé contre Troyes (4-3) trois jours plus tard.

Mais à l’entraînement à la veille du match contre la Juventus de Turin (1-2), Presnel Kimpembe a reçu un coup au tendon d’Achille. Alors que les premières indiscrétions parlaient d’un retour à l’entraînement d’ici la fin de la semaine, sa blessure serait un peu plus grave que prévu. Le titi du PSG souffrirait d’une lésion au tendon d’Achille et est très certainement forfait pour le match de demain (13 heures, Prime Video) contre Lorient. Le point médical qui devrait tomber avant la conférence de presse de Christophe Galtier devrait nous en dire plus sur la gravité de cette dernière. Dominique Sévérac a évoqué les chances de Kimpembe de pouvoir être à la Coupe du Monde.

« Aujourd’hui l’optimisme reste de mise »

« On nous a parlé d’un hématome au tendon d’Achille, d’un coup mais finalement après des examens aujourd’hui, on parle désormais de lésion. Et donc, il reste deux matches avant la Coupe du Monde, il ne jouera pas contre Lorient sauf miracle mais je n’y crois pas. Il resterait le match d’Auxerre, rappelle le journaliste dans l’Equipe du Soir. Mais pour Didier Deschamps ça n’arrange pas ses affaires. […]Aujourd’hui, ni dans son entourage, ni au PSG on parle de forfait pour la Coupe du Monde. Cette hypothèse-là est aujourd’hui exclue. Mais ce qui est exclu le 4 novembre peut-être complètement plausible le 8 novembre donc je méfie. Je vois qu’il y a une blessure qui embête le club et le joueur, qu’elle n’évolue pas comme c’était prévu et donc je n’exclus absolument rien même si aujourd’hui l’optimisme reste de mise.«