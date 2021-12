L’un des sujets de l’avant-match Lens / PSG est le forfait de Sergio Ramos. Titulaire contre Saint-Etienne pour son premier match avec les Rouge & Bleu, le défenseur central espagnol (35 ans) n’a pas joué contre Nice et ne jouera donc pas ce soir. Dominique Sévérac s’est penché sur cette absence.

« Quand on dit, qu’il va continuer à peser sur et en dehors. Mais un joueur qui ne joue pas, ne pèse pas. Il n’est pas crédible aux yeux du vestiaire, s’offusque le journaliste sur le plateau de l’Equipe du Soir. Un joueur qui est tout le temps blessé, qui n’est pas là, sa parole est inaudible. Il y a une erreur de Pochettino de l’avoir fait jouer 90 minutes parce que Saint-Etienne était à 10 contre 11. Il a pensé – je ne sais pas pourquoi – que ce serait plus facile de le gagner avec Ramos alors que pour moi, il aurait dû le changer plus tôt vu que Saint-Etienne était à 10. Il y avait moyen de s’imposer sans tout l’apport de Ramos sur ce match-là. Au PSG, entre le staff médical, le chef de la performance et le staff technique, il y a parfois des tiraillements. On ne sait pas exactement qui prend les décisions. Le forfait de Ramos il raconte qu’il y a un problème au club. »