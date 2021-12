Deuxième de sa poule mais qualifié pour les 8es de finale de Ligue des champions, le PSG connaît ses adversaires depuis mercredi soir. En effet, les Rouge & Bleu peuvent tomber sur l’Ajax Amsterdam, la Juventus Turin, Manchester United, le FC Bayern, Liverpool ou le Real Madrid. Mais pendant cette phase de groupes, le club de la capitale a concédé de nombreuses frappes lors de ses six rencontres, avec 100 tirs subis pour 36 cadrés, soit l’équipe qui concède le plus de tirs cadrés parmi les 16 qualifiés. Mais pour Dominique Sévérac, cette statistique n’est pas à prendre en compte car les demi-finalistes de la dernière édition de C1 restent imprévisibles grâce à leur trio offensif.

« Il y a un an, c’était la fin de l’ère Tuchel et on avait exactement les mêmes débats, les mêmes défauts et carences, et Paris a fini en demi-finales de Ligue des champions, éliminé contre Manchester City. Donc, je vous demanderais de rester prudent dans vos analyses et vos pronostics », a exposé Dominique Sévérac sur le plateau de L’Equipe du Soir. « C’est une équipe imprévisible, c’est sa caractéristique première, et c’est une équipe qui a trois joueurs hors-normes, Mbappé, Messi, Neymar, et qui peuvent à tout moment changer le cours d’un match. Donc, je vous demanderais de rester extrêmement prudent, tout peut arriver avec cette équipe-là et vos statistiques ne veulent rien dire. »