Sévérac : « Nagelsmann, c’est une promesse mais pas une garantie »

Afin de remplacer Christophe Galtier, le PSG aurait priorisé la piste menant à Julian Nagelsmann. Un choix qui ne convainc pas totalement Dominique Séverac.

Le PSG a déjà entamé ses nouveaux changements pour la saison prochaine. Après les départs de Sergio Ramos et Lionel Messi puis les arrivées annoncées de Manuel Ugarte et Marco Asensio, les dirigeants parisiens doivent désormais se concentrer sur leur nouvel entraîneur. En effet, Christophe Galtier va quitter ses fonctions et un duo Nagelsmann-Henry est pressenti pour occuper le banc des Rouge & Bleu pour la saison 2023-2024. Interrogé sur le choix de l’entraîneur sur le plateau de L’Equipe du Soir, Dominique Séverac estime que le PSG n’a pas réalisé un gros coup en ciblant une nouvelle fois un entraîneur non-confirmé.

« Ça me rappelle Tuchel »

« Un gros coup, ça aurait été de prendre un entraîneur sous contrat qui est incontestable comme Guardiola, Klopp ou Ancelotti. Des gens qui ont gagné la Ligue des champions. Nagelsmann, c’est une promesse mais pas une garantie. C’est un entraîneur qui vient de se faire virer par le Bayern Munich, donc à priori il n’y a pas vraiment d’effort. Vous lui présentez un salaire puis ensuite il faut savoir si le projet l’intéresse ou pas. Ce n’est pas un gros coup. C’est un entraîneur prometteur, de 35 ans, qui a des défauts et des faiblesses. On verra s’il est adapté au Paris Saint-Germain. Ça me rappelle Tuchel, où c’était bien et parfois pas bien. Mais ce n’est pas un gros coup. »