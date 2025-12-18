Sextuplé, Safonov, Luis Enrique… Les chiffres clés après la victoire du PSG face à Flamengo

Le PSG a réalisé un sextuplé légendaire en s’imposant face à Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale. Une performance qui fait rentrer les Rouge & Bleu dans l’histoire du football.

Le PSG entre dans l’histoire du football. En s’imposant face à Flamengo au terme d’une séance de tirs au but qui aura vu Matvey Safonov briller (1-1, 2-1 t.a.b), le club de la capitale a réalisé un sextuplé historique. Et au lendemain de cette victoire, les Rouge & Bleu ont partagé quelques chiffres clés, via leur site internet, après cette performance légendaire.

Safonov, une performance jamais réalisée au 21e siècle

Le PSG est devenu la deuxième équipe à remporter six titres sur une même année civile (Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France, Trophée des Champions, Supercoupe d’Europe et Coupe intercontinentale) après le FC Barcelone en 2009. Le Bayern Munich a aussi remporté six trophées à cheval sur les années 2020-2021. En soulevant le 5e trophée international de leur histoire (Coupe des vainqueurs de coupes en 1996, Coupe Intertoto en 2001, Ligue des Champions, Supercoupe d’Europe et Coupe Intercontinentale en 2025), les Parisiens réalisent une performance unique en France. C’est au moins trois de plus que toute autre équipe française.

Seul buteur parisien avant la séance de tirs au but, Khvicha Kvaratskhelia a inscrit son septième but en compétition internationale en 2025, seul Ousmane Dembélé fait mieux au PSG avec 11 réalisations. De son côté, Vitinha continue d’être le chef d’orchestre du jeu de Luis Enrique. Face à Flamengo, le Portugais a touché au moins 100 ballons (122 au total) pour la 36e fois en 2025. Aucun joueur ne fait mieux dans le top 5 européen, à égalité avec Joshua Kimmich (Bayern Munich). Mais un homme a surtout marqué les esprits à Doha ce mercredi : Matvey Safonov. En sortant quatre arrêts lors de la séance de tirs au but, le Russe devient le premier portier à réaliser cette performance au 21e siècle. Enfin, Luis Enrique continue d’étoffer son palmarès et sa légende à Paris. Le technicien espagnol a déjà remporté son 9e trophée depuis son arrivée, seuls Laurent Blanc (15) et Albert Batteux (11) en ont remporté plus que lui avec une équipe professionnelle française.