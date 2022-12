Ce samedi, coup d’envoi à partir de 20h00, la France et l’Angleterre se feront face en marge des quarts de finale de la Coupe du Monde. Et forcément, le joueur qu’il faudra surveiller comme le lait sur le feu du côté des Three Lions se nomme Kylian Mbappé.

C’est une véritable Master Class délivrée par Kylian Mbappé dimanche dernier face à la Pologne. Intenable, l’attaquant du PSG a inscrit un doublé retentissant, permettant aux siens de se qualifier sans trop de difficulté. Désormais, place aux quarts de finale. Une opposition entre la France et l’Angleterre qui fait, bien évidemment, saliver étant donné la qualité qui sera déployée à cette occasion.

Luke Shaw prévient ses coéquipiers

Le danger numéro un tricolore se nomme donc Kylian Mbappé. Depuis plusieurs jours, le coach ou les joueurs britanniques évoquent le natif de Paris. Ce jour, c’est au tour de Luke Shaw de s’exprimer sur le numéro 10 français. Et pour le latéral gauche de Manchester United, la plus grosse erreur que pourrait faire l’Angleterre serait de se focaliser uniquement sur Kylian Mbappé : « Il est évident qu’après sa performance contre la Pologne, on va encore plus parler de lui. Mais nous savons que c’est un joueur de classe mondiale. Je pense qu’il serait très naïf de notre part de nous concentrer uniquement sur lui. Ce n’est pas pour rien qu’ils sont champions du monde en titre et nous devons nous concentrer sur l’ensemble de l’équipe », a exposé Lue Shaw dans des dires relayés par Sky Sport.