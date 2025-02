Sierro : « J’espère qu’ils iront loin en Ligue des champions »

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Toulouse (0-1) en Ligue 1. Vincent Sierro, le capitaine toulousain, s’est montré très élogieux envers le club de la capitale.

Le PSG domine la Ligue 1. Les Parisiens comptent dix points d’avance en tête du championnat après sa victoire contre Toulouse hier soir (0-1). Comme depuis le début de la saison, les adversaires des Parisiens se montrent dithyrambiques envers le club de la capitale et sur son jeu. Le match d’hier, même si ce n’était pas la meilleure prestation des Parisiens, n’a pas dérogé à la règle. Vincent Sierro, capitaine des Violets, a salué la performance des Parisiens avant de leur souhaiter bonne chance pour la suite de la Ligue des champions.

« Ça fait plaisir de les voir jouer comme ça »

« C’est très bien ce qu’ils font, ça se voit que c’est la deuxième année de Luis Enrique. Ils se connaissent aussi très bien et ils veulent encore plus de maîtrise que l’année dernière. On les suit beaucoup, ça fait plaisir de les voir jouer comme ça, lance Vincent Sierro au micro de DAZN. Par contre, quand tu joues contre, c’est difficile, ils ne se précipitent jamais et c’est dur. J’espère qu’ils iront loin en Ligue des champions. »