Le PSG devrait bien finaliser son mercato estival avec une nouvelle signature. Annoncée depuis plusieurs heures, l’arrivée de Nuno Mendes (19 ans) chez les Rouge & Bleu est proche. Selon les informations de Fabrizio Romano, les documents pour son arrivée sont actuellement en train d’être signés. Le latéral gauche portugais va rejoindre le PSG dans le cadre d’un prêt payant de 7 millions d’euros avec une option d’achat à 40 millions d’euros. Des montants confirmés par les médias lusitaniens Record et A Bola. Ce dernier indique aussi que le PSG prendra en charge le salaire de Pablo Sarabia, qui doit rejoindre le Sporting en prêt. Actuellement avec la sélection du Portugal, Mendes devrait signer son contrat au Portugal comme le rapporte Loïc Tanzi.

Paris Saint-Germain are signings all paperworks for Nuno Mendes deal with player agent and Sporting CP. €7m loan fee, €40m buy option [NO obligation officially]. 🇵🇹🤝 #PSG #DeadlineDay

Here we go confirmed. Nuno will join PSG immediatly.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021