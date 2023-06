Lucas Moura est un joueur libre de tout contrat. Après cinq ans à Tottenham, il n’a pas été prolongé et quitte donc les Spurs. Le Brésilien (30 ans) suit toujours l’actualité de son premier club en Europe, le PSG.

Arrivé au PSG à l’âge de 20 ans, Lucas Moura n’a pas répondu à toutes les attentes qui étaient placées en lui après son début de carrière prometteur à Sao Paulo. L’ailier brésilien a passé cinq ans au PSG (2013-2018) pour 229 matches, 46 buts et 45 passes décisives. Il rejoindra Tottenham lors du mercato estival 2018. Et comme à Paris, il aura du mal à montrer son talent sur une saison entière, réalisant des exploits sur certains matches, comme son triplé en demi-finale de Ligue des Champions en 2019, qui qualifiera le club londonien en finale aux dépens de l’Ajax Amsterdam. Même s’il a quitté les Rouge & Bleu depuis cinq ans, il suit toujours les performances de son équipe. Dans une interview accordée à l’Equipe, l’international brésilien est revenu sur la saison 2022-2023 difficile du PSG.

« Je ne parlerais pas de fiasco pour la C1 »

« Je ne suis plus trop la Ligue 1 mais j’ai évidemment suivi les matches du PSG, surtout en Ligue des champions. C’est une compétition difficile, la concurrence est terrible, ce n’est pas facile de monter une équipe en quelques semaines et penser que tu peux gagner cette épreuve. Il faut être patient, avoir un très bon effectif, un bon banc et puis un collectif qui fonctionne. Avec un tel trio Neymar-Messi-Mbappé, ils ont forcément engendré beaucoup d’espoirs et d’attente, mais ça ne suffit pas pour gagner la C1. Je ne parlerais pas de fiasco car la compétition est féroce. Ce n’est pas absurde de ne pas avoir atteint la finale. Il faut continuer à batailler, insister et être patient pour imiter un jour Manchester City.«

« S’il pense quitter le PSG, je lui conseillerais de jouer en Premier League »

Lucas Moura qui a ensuite évoqué l’avenir de son ami Neymar et s’il avait un conseil à donner au numéro 10 du PSG.

« Ça dépend de lui, de ce qu’il souhaite, ce qu’il veut pour sa carrière. Je ne vais pas lui donner de conseil car c’est un choix personnel. Ça dépend de comment il se sent à Paris, au club, s’il est heureux avec ses coéquipiers, s’il aime la Ligue 1… Après, s’il pense quitter le PSG, et s’il n’est plus heureux là-bas, alors oui, je lui conseillerais de jouer en Premier League. C’est le Championnat le plus relevé et le plus excitant.«

« Ce qui m’a manqué c’est d’avoir la confiance de mes entraîneurs »

L’ancien milieu offensif du PSG a enfin été questionné sur le constat qu’avait fait son ancien coéquipier chez les Rouge & Bleu, Alex, qui expliquait qu’il était le joueur le plus sous-côté lors de son passage à Paris en étant brillant à l’entraînement mais moins en match.

« C’est plus facile de briller à l’entraînement qu’en match. Moi, ce qui m’a manqué c’est d’avoir la confiance de mes entraîneurs. Je suis souvent sorti de l’équipe alors que j’avais été bon le match d’avant. C’était difficile d’enchaîner les matches. J’essayais pourtant de ne pas changer mon style de jeu, d’évoluer sur le terrain comme je pouvais le faire à l’entraînement. Mais le problème, c’est qu’aujourd’hui, on valorise beaucoup trop les statistiques, les buts et les passes décisives. On occulte la performance générale. Souvent, je réalisais de bons matches mais comme je ne marquais pas, ni donnais de passe décisive, on considérait que j’avais été neutre et on ne parlait pas de moi. J’ai trouvé ça assez injuste. Il faut aussi considérer ce que tu réalises pour l’équipe, les mouvements, le respect de la tactique, si tu aides l’équipe défensivement.«