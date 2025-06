Simeone sur le match de LdC en novembre : « Le PSG méritait de gagner ce match »

Ce dimanche (21h sur TF1 et DAZN), le PSG affronte l’Atlético de Madrid pour son entrée en lice à la Coupe du monde des clubs.

Le PSG fait ses débuts dans la Coupe du monde des clubs ce dimanche. Pour son entrée en lice, le club de la capitale fera face à l’Atlético de Madrid, au Rose Bowl de Pasadena. Les deux adversaires se sont déjà affrontés cette saison avec un hold-up réalisé par les Colchoneros en phase de ligue de la Ligue des champions (1-2).

À lire aussi : PSG / Atlético de Madrid – Les compositions probables

« Aucune des deux équipes n’a beaucoup changé depuis ce jour-là »

En conférence de presse d’avant-match, le coach Diego Simeone est revenu sur cette confrontation de novembre dernier, dans des propos rapportés par RMC Sport, et reconnaît la victoire miraculeuse de sa formation : « Ils méritaient de gagner ce match. Ils avaient mieux joué et se sont procuré de nombreuses occasions de but. Nous avons été décisifs et avons fait un énorme effort collectif. Aucune des deux équipes n’a beaucoup changé depuis ce jour-là. Ils continueront sur cette lancée, avec de jeunes joueurs au milieu de terrain, très bons offensivement, et un entraîneur qui a très bien travaillé partout où il est passé, insufflant une forte conviction à ses joueurs. Nous savons, seuls, où nous devons mener le match pour être plus à l’aise et essayer de le faire. »