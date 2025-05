Simone Inzaghi : « Nous devrons jouer le match parfait et essayer de rester dans la partie jusqu’au bout », avant la finale de C1 face au PSG

A cinq jours de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan, le club italien a réalisé son média day ce lundi. A l’instar de la journée des Parisiens du 21 mai dernier, les intéristes se sont entraînés devant les caméras et certains d’entre eux ont répondu aux questions des journalistes, comme le coach, Simone Inzaghi, pour l’UEFA.

Une deuxième finale de C1 en trois ans

« Nous sommes très satisfaits. Nous avons connu de belles années et ces deux finales d’UEFA Champions League sont le fruit de notre travail, la récompense des efforts et des sacrifices consentis par chacun. C’est une réussite collective, celle de nos joueurs, du club dans son ensemble et, bien sûr, de nos incroyables supporters ».

L’Inter Milan a-t-il grandi et a-t-il appris depuis la finale de 2023 ?

« Nous nous souvenons de cette finale comme si c’était hier. Nous avions fait jeu égal avec une très forte équipe de Manchester City. À tout prendre, nous méritions probablement au moins d’aller en prolongation. Cette expérience a été importante, notre performance dans un match d’un tel niveau nous a beaucoup appris sur nos capacités ».

L’évolution de son équipe depuis cette défaite face à Manchester City

« Nous sommes clairement une équipe différente de celle que nous étions (à mon arrivée) il y a quatre ans. Nous nous sommes tous améliorés et c’est principalement grâce aux joueurs, qui fournissent des efforts incroyables à chaque séance d’entraînement. Nous sommes une équipe un peu plus âgée, ce qui aide beaucoup dans les moments clés des grands matches, comme nous l’avons vu récemment ».

Le parcours en C1 de l’Inter Milan cette saison

« Le chemin a été long et nous y sommes parvenus étape par étape. Ce dont tout le monde se souvient le plus, ce sont les deux derniers matches contre le FC Barcelone, mais si je reviens aux quarts de finale contre le Bayern München, cela a été incroyablement difficile aussi. C’est une grande équipe, bien organisée, physique. Pour nous, ces quarts de finale ont ressemblé à une finale. Ces quatre [derniers] matches ont été joués avec une intensité incroyable ».

Le calme de ses joueurs dans les matchs décisifs

« J’ai un groupe de joueurs formidables, de grands hommes qui donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes. Ils essaient toujours de garder la tête froide, ce qui est crucial, car un match de football se joue sur les choix que l’on fait à certains moments. J’ai la chance d’avoir des joueurs qui restent toujours lucides et concentrés sur le moment présent ».

Simone Inzaghi sur Lautaro Martinez, son capitaine

« Notre capitaine est un exemple pour nous tous. Voir sa détermination sur le terrain et en dehors, au quotidien, est un grand stimulant pour tout le monde, non seulement pour ses coéquipiers, mais aussi pour nous, le staff technique ».

Qu’avez-vous appris de cette équipe ?

« J’ai appris que le travail acharné paie toujours, car le dévouement qu’ils mettent dans leur travail est la première chose qu’un groupe doit avoir. Mon staff et moi essayons toujours de les stimuler de la meilleure façon possible, mais ce sont eux qui fournissent tant d’efforts à chaque séance d’entraînement ».

Que pensez-vous du Paris Saint-Germain ?

« C’est une équipe très forte, complète, avec un grand entraîneur en la personne de Luis Enrique. C’est une équipe qui a beaucoup de talent, nous devrons donc jouer le match parfait et essayer de rester dans la partie jusqu’au bout. Nous avons beaucoup de respect pour eux, mais nous jouerons la finale du mieux que nous pourrons, avec beaucoup de respect, mais absolument sans crainte ».

Soulever ce trophée pour l’Inter Milan

« Ce serait le couronnement d’un excellent travail entamé il y a quatre ans. Nous savons que ce sera une finale très importante et nous voulons absolument faire plaisir à nos supporters. Nous allons tout donner ».