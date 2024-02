Simone : « Le PSG a tous les moyens pour gagner la C1 »

Le PSG et ses supporters rêvent de remporter la Ligue des champions. Pour Marco Simone, ancien attaquant parisien, le PSG peut gagner la C1 cette saison.

Qualifié in extremis pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG a bien négocié son huitième de finale aller de la Champions League – au Parc des Princes – avec sa victoire contre la Real Sociedad (2-0). Il devra finir le travail le 5 mars sur la pelouse d’Anoeta, pour retrouver les quarts de finale de la compétition. Même s’ils ne font plus d’une victoire finale en C1 une priorité, les dirigeants parisiens rêvent de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles. Marco Simone, passé par le PSG entre 1997 et 1999 (80 matches, 32 buts), estime que le club de la capitale peut remporter la Ligue des champions dès cette saison.

« Pas un échec que le PSG ne gagne pas la Champions League »

« J’entends toujours que quand on pense au PSG, que c’est compliqué pour Paris de gagner. Et je dis, « bien sûr que c’est compliqué. » Parce que quand les huit derniers clubs se retrouvent dans cette compétition, ce sont des énormes clubs. Moi, je pense que Paris a tous les moyens pour gagner la Champions League, lance l’ancien Parisien dans une interview accordée à BeIN Sports. Cette année ? Bien sûr. Toutes les saisons, même les saisons précédentes. Ce n’est pas un échec que le PSG ne gagne pas la Champions League. Quand tu joues contre le Real Madrid, Manchester City ou le Bayern Munich, tu peux perdre. C’est une chose qui peut arriver. Les huit clubs qui arrivent à la fin, ce sont les clubs qui ont tous les moyens d’être champion européen, et Paris aussi. Moi, je pense que Paris peut gagner, comme il pourrait gagner la saison prochaine, parce qu’il y aura sûrement encore une grosse équipe. »