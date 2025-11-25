Simons : « J’ai passé d’excellents moments au PSG »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham. Un match spécial pour Xavi Simons, qui a fait ses premières apparitions en pros avec les Rouge & Bleu.

Le PSG reçoit – au Parc des Princes – Tottenham demain soir dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un match spécial pour trois joueurs des Spurs, Randal Kolo Muani, prêté par les Rouge & Bleu à Tottenham l’été dernier, Wilson Odobert, formé au PSG, et Xavi Simons, qui a joué ses premiers matches en professionnel sous le maillot des champions d’Europe. Dans une interview accordée au Parisien, l’international néerlandais, qui a joué onze matches sous le maillot du PSG, est revenu sur son choix de quitter le club de la capitale lors de l’été 2022. « C’était la bonne décision à ce moment-là. J’avais besoin de plus de temps de jeu pour continuer à progresser. Je garde un très bon souvenir de cette période. »

« Je suis surtout impatient de retourner au Parc des Princes »

Xavi Simons a également expliqué dans cette interview qu’il avait hâte de retrouver le Parc des Princes, l’antre du PSG. « Je m’en réjouis vraiment. Vous savez, j’ai passé d’excellents moments à Paris, c’est là que j’ai fait les premiers pas de ma carrière professionnelle. Être aux côtés de Neymar, Mbappé, Verratti, des joueurs aussi talentueux, et voir la façon dont toute l’équipe abordait le football, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors, a été très enrichissant pour moi. Ils m’ont montré ce que je devais faire pour atteindre le plus haut niveau. Jouer ici a été une expérience formidable. (…) Je me suis fait beaucoup d’amis à Paris. Mais là, j’avoue qu’après avoir joué avec Wilson Odobert dans l’équipe junior du PSG, je suis surtout impatient de retourner au Parc des Princes et de partager ce moment avec lui à mes côtés. »