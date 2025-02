 Sinama-Pongolle : « Un 8e de finale digne d’une demi-finale ou même d’une finale »

Le PSG affrontera Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour Florent Sinama-Pongolle, cela va être compliqué pour le club de la capitale.

Hier, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions avait lieu. Le PSG pouvait affronter deux équipes à ce stade de la compétition, le FC Barcelone ou Liverpool. Et le club de la capitale a hérité de Liverpool. La rencontre aller se déroulera au Parc des Princes le 5 mars et le retour, à Anfield, le 11 mars. Pour Florent Sinama-Pongolle, ancien joueur des Reds, cette affiche est digne d’une finale.

« Jouer face à Liverpool, c’est l’assurance d’avoir un match ouvert »

« Pour moi, c’est un 8e de finale digne d’une demi-finale ou même d’une finale. Le PSG est vraiment costaud collectivement, c’est une équipe dangereuse et imprévisible. Ils sont sur une dynamique vraiment ascendante et dégagent une grosse fraîcheur, comme Liverpool, qui aime avoir le ballon mais pas de façon stérile, lance Florent Sinama-Pongolle dans une interview accordée au Parisien. L’entraîneur Arne Slot a amené un équilibre dans le jeu de son équipe qui est hallucinant. Paris aura des occasions, car jouer face à Liverpool, c’est l’assurance d’avoir un match ouvert, même si les Anglais attaquent désormais en laissant beaucoup moins d’espaces derrière eux. »

« Ils devront bien négocier des moments clés »

Le consultant Canal Plus estime que cela s’annonce compliqué pour le PSG. « Les chances du PSG ? Ça va être compliqué pour eux, surtout avec la manche retour à Anfield. Paris va devoir jouer l’aller sans trop penser au deuxième match et se livrer totalement pour ne rien regretter. Je suis convaincu que le PSG va poser des problèmes. Ils devront bien négocier des moments clés. Trent Alexander-Arnold est un peu moins costaud défensivement dans le couloir droit, donc ils devront peut-être passer par ce côté. La clé, ça va être la manière dont Ousmane Dembélé va se positionner. Peut-être qu’il devra partir de moins loin, conserver davantage le ballon pour essayer de garder les lignes défensives de Liverpool beaucoup plus distantes, car dans le un contre un, ils sont supérieurs. Paris va devoir accepter d’avoir un peu moins le ballon et de ne pas s’engouffrer dans cette densité. »