Sirigu : « Le PSG a été une étape de ma vie très importante »

Joueur du PSG de 2011 à 2017 (avec deux prêts entre temps) Salvatore Sirigu retrouve les pelouses hexagonales avec sa récente arrivée à l’OGC Nice. C’est dans ce contexte que l’Italien a accordé un entretien à nos confrères d’RMC Sport, l’occasion pour lui d’évoquer son lien et sa vision sur le Paris Saint-Germain.

Le gardien de but italien a passé les tests à l’OGC Nice avec succès en rassurant sur son état physique, ce qui lui permet donc de décrocher un contrat avec les Azurréens afin d’endosser le rôle de doublure de Marcin Bulka. Les cages des Aiglons sont donc gardées par deux anciens du PSG. Le club de la capitale a été sujet d’interrogation dans un entretien accordé par Salvatore Sirigu à nos confrères d’RMC Sport. Extraits choisis.

Son retour au Parc des Princes avec le groupe niçois lors de la J5

« C’était bizarre, je n’avais jamais été de l’autre côté du vestiaire. D’habitude j’allais à gauche, là j’allais à droite. (Rires) Mais c’est comme ça, ça m’a fait plaisir. Paris a été une étape de ma vie très importante (entre 2011 et 2017, dont deux prêts à Séville et Osasuna), qui a beaucoup compté pour moi. Embrasser tout le monde, ça a été magnifique« .

Le cas Marco Verratti

« Avec Marco, on a été en sélection ensemble, on a gardé un très bon rapport. On a parlé (de son départ). Il était tranquille. Quand il est sorti du terrain (lors de ses adieux au Parc des Princes), c’était émouvant. Peut-être qu’il a compris qu’il a fermé une partie de sa vie. Il a beaucoup donné au PSG, au championnat français, au foot… J’espère qu’il aura une belle expérience au Qatar aussi belle qu’à Paris« .

Sa vision sur le projet du PSG aujourd’hui

« Le club a une évolution incroyable. Surtout au niveau du regard des gens sur le PSG. Maintenant, le club est connu dans le monde entier, il est considéré comme l’un des meilleurs en Europe et dans le monde. Et ça, c’est la plus belle victoire qu’un club peut avoir« .

La Ligue 1 a-t-elle progressé grâce au PSG ?

« Bien sûr. Avoir une équipe comme le PSG, on ne s’en rend peut-être pas compte en France mais ça donne de l’intérêt à l’étranger. Les gens regardent plus ce championnat. En Italie, quand je jouais ici, c’était plus compliqué de voir les matches. Maintenant, on regarde tous les matches de Ligue 1 comme ça peut être le cas pour l’Angleterre, l’Espagne ou l’Allemagne. Des entraîneurs ont apporté quelque chose de nouveau ici« .

L’évolution de Gianluigi Donnarumma

« Des critiques, il en a toujours eu. Mais il a 24 ans, cela fait déjà huit ans qu’il joue … . On ne l’a pas beaucoup dit mais il a fait deux arrêts incroyables l’autre soir (contre Nice). Ça, c’est Gigio : on peut le critiquer, mais il fera toujours des choses incroyables« .

A 36 ans, Salvatore Sirigu, ancien gardien de but du PSG, a paraphé un contrat d’une saison avec l’OGC Nice. Entretien à retrouver en intégralité sur le site RMC Sport.