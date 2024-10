Momo Sissoko a fait partie des premiers joueurs recrutés par le PSG sous giron Qatari. Le milieu de terrain ne garde que des bons souvenirs de son passage à Paris, dont le brassard de capitaine autour du bras lors d’un Classique.

Momo Sissoko a rejoint le PSG en juillet 2011, quelques semaines après que le club de la capitale a été racheté par QSI. Le milieu de terrain jouera pendant un an et demi au PSG (37 matches, deux buts) avant d’être prêté lors des six premiers mois de l’année 2013 à la Fiorentina. Après seulement cinq matches avec le club italien, il revient au PSG en juillet. Il trouve un accord à l’amiable pour résilier son contrat avec le club de la capitale. Il restera sans club jusqu’en janvier 2014 où il signera à Levante. Retraité depuis 2020, Momo Sissoko s’est rappelé au bon souvenir du PSG dans une interview accordée au site de la Ligue 1.

Son arrivée au PSG

« J’ai pu rencontrer Leonardo, on a pu échanger. Il a pu m’expliquer un peu comment ça allait se passer dans les années à venir. J’ai cru en son projet et c’est pour ça que je me suis engagé au Paris Saint-Germain. C’était un projet sur le long terme plus que cohérent. Leonardo avait pour ambition de faire venir des grands joueurs, de gagner la Ligue des champions, de s’affirmer à l’échelle internationale et de construire un grand club. J’étais excité par le projet, par le fait que le Paris Saint-Germain voulait être ambitieux et voulait devenir un grand nom. Je voulais vraiment faire partie de ce projet-là. »

La stature du PSG à son arrivée

« On était quand même deux ou trois tons en dessous de mes clubs précédents. On parle de la Juventus, de Liverpool, des clubs mythiques. Le Paris Saint-Germain venait d’arriver. Il fallait justement s’affirmer. Il fallait gagner. Et après, à partir de là, le PSG allait devenir un grand. Au-delà d’être un grand club actuellement, c’est désormais une grande marque à l’échelle internationale. Le fait de voir le PSG à cette place aujourd’hui, je ne suis pas du tout surpris. »

L’apport de Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva

« Ils ont apporté énormément. Ils ont apporté leur aura. Ils ont apporté beaucoup de changements au niveau du centre d’entraînement, beaucoup plus de professionnalisme. Avant, on allait aux mises au vert et Zlatan les a bannies. Il disait que c’était préférable de rester à la maison et d’arriver, un peu comme en Angleterre, deux ou trois heures avant le match. Après, au niveau de tous les détails qu’il y avait autour des joueurs, c’était important d’avoir plus de liberté et d’avoir plus de responsabilités en tant que joueur. Je pense que Zlatan a été impactant dans le développement du Paris Saint-Germain. »

Son plus beau souvenir

« C’est d’avoir partagé des moments forts avec tous les joueurs, d’avoir pu contribuer au développement du Paris Saint-Germain et d’avoir fait partie de la première ère qatarie. Le fait aussi d’avoir porté le brassard pendant un Classique, c’était beau. C’était beau pour moi et ma famille. Je ne garde que des bons souvenirs. »