Six joueurs de Manchester United incertains pour la réception du PSG

Le PSG sera mercredi à Old Trafford pour y défier Manchester United. Pour connaître les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Paris serait très inspiré de gagner ce match. Et la défaite est totalement interdite. Quel sera le dernier rempart mancunien ? Depuis hier, la réponse est floue. Sorti à la mi-temps hier du Southampton-Manchester United (2-3) suite à un coup sur le genou, David De Gea a depuis donné quelques nouvelles via Instagram.“Avec un comeback comme celui-ci, la douleur au genou est plus supportable. Excellent travail. Je reviens bientôt. Allez mon équipe”, a posté le gardien de but espagnol. En cas de forfait du portier titulaire, c’est l’international Dean Henderson (23 ans) qui sera dans la cage des Reds Devils mercredi. D’autres éléments sont incertains à Manchester United.

La blessure de De Gea “c’est un coup juste au-dessus du genou. Nous allons donc lui faire une IRM lundi. Espérons qu’il puisse être prêt pour mercredi mais je ne peux rien promettre maintenant. Dean (Henderson) a fait une entrée sereine, avec quelques demi-arrêts à réaliser et un jeu au pied sûr”, a commenté le coach de Manchester United. “Anthony (Martial) a dû rester à l’hôtel, il est tombé malade pendant la nuit. J’espère que Paul (Pogba) et Scott (McTominay) pourront commencer à s’entraîner avec nous lundi. Pour Luke (Shaw) qui est toujours indisponible, nous ne sommes pas sûrs à 100%. Jesse (Lingard) reprend. Phil Jones est absent. Alex (Telles) a eu un problème vers la fin, mais j’espère que ce ne sera pas trop grave.“ De multiples dossiers à suivre durant les prochaines 48 heures. Il n’y a pas qu’au PSG que l’infirmerie est très fréquentée.

MAJ – En outre, le milieu de terrain Donny van de Beek a posté cette image de cheville enflée suite à un coup.