Six Parisiennes appelées avec la France

Quand une trêve internationale se termine, une autre débarque… Après les hommes, ce sont les féminines qui retrouvent leur équipe nationale dans les prochains jours. Corinne Diacre a annoncé sa liste de joueuses convoquées pour participer aux deux prochaines rencontres comptant pour la phase de qualifications à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie Nouvelle-Zélande 2023. Et on retrouve six Parisiennes dans celle-ci.

Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto sont donc appelées avec l’équipe de France. Elles rencontreront le vendredi 26 novembre à 21h10 le Kazakhstan (Stade de la Rabine, Vannes) et le mardi 30 novembre à 21h10 le Pays de Galles (Stade du Roudourou, Guingamp).