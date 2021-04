Six Titis du PSG ont paraphé un contrat aspirant jusqu’en 2024

Depuis de nombreuses années, le PSG possède un vivier important de joueurs à fort potentiel dans son centre de formation. Si certains joueurs ont décidé de poursuivre leur carrière dans d’autres clubs, d’autres ont préféré continuer l’aventure avec leur club formateur et signer leur premier contrat avec le club de la capitale. Et ce jeudi, le PSG – via son site internet – a annoncé la signature d’un contrat aspirant pour six Titis parisiens nés en 2006. Ainsi, Erwan Adonis (15 ans / défenseur), Zayon Chtaï-Telamio (15 ans), Yanis Khafi (15 ans / milieu), Maëta Konté, Djibril Mavounia-Kouka et Tony Mendy ont paraphé un contrat de trois saisons avec les Rouge et Bleu, soit jusqu’en juin 2024. “Le club leur souhaite plein de succès sous le maillot du Paris Saint-Germain”, conclut le club des la capitale dans son communiqué.