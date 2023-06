Skriniar confirme son arrivée au PSG

Le PSG le désirait depuis de longs mois et a réussi à obtenir un accord avec Milan Skriniar en janvier dernier. Suffisant pour obtenir le défenseur dès cet été. Le joueur a confirmé son arrivée dans la capitale ce mardi en conférence de presse avec la sélection slovaque. Blessé pendant une bonne partie de la saison, absent des grands rendez-vous avec l’Inter Milan, le joueur de 28 ans quitte le navire Nerazzurro après six ans de bons et loyaux services.

« Nous verrons comment les choses vont se passer à Paris »

« Nous verrons comment les choses vont se passer à Paris, mais l’important c’est que j’aille bien. J’ai eu une blessure importante et j’ai essayé de rattraper le temps perdu en m’entraînant même quand l’équipe (Ndlr, l’Inter Milan) se trouvait au repos. Aujourd’hui, je me sens bien, mais sans jouer, on ne trouve pas son rythme de match. Si l’entraîneur veut m’aligner, j’aiderai l’équipe parce que je suis prêt et déterminé. À Paris, au PSG, nous verrons ce qui se passera, mais l’important est de se sentir bien ».

Cette conférence de presse lui a permis de revenir sur cette saison difficile pour lui. Blessé au dos, le Slovaque veut revenir sur un terrain. Le prochain coach du PSG devra faire en sorte de ne pas trop se précipiter avec lui. La préparation estivale devrait permettre à Skriniar de se préparer idéalement pour la saison à venir.

À voir aussi : Accord verbal complet entre le PSG et Kang-in Lee