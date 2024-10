Alors qu’il était poussé vers la sortie cet été, Milan Skriniar n’a pas trouvé preneur et est resté au PSG. Depuis le début de la saison, il joue très peu. Présent avec la Slovaquie, le défenseur central a évoqué sa situation chez les Rouge & Bleu.

Arrivé libre de tout contrat au PSG lors du mercato estival 2023, Milan Skriniar était un titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale parisienne, malgré des performances pas toujours à la hauteur. Lors du Trophée des champions, en janvier, il se blessera à la cheville et sera éloigné des terrains pendant trois mois. À son retour, il joue très peu. Lors du mercato estival 2024, le PSG souhaite s’en séparer, l’ancien de l’Inter Milan n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique. Mais malgré quelques sollicitations, il n’y aura rien de concret et il est donc resté au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Cette saison il n’a joué que deux matches. Malgré cela, il garde la confiance de son sélectionneur, qui l’a convoqué pour cette trêve internationale, comme il l’avait fait en septembre alors qu’il n’avait joué aucun match. Présent en conférence de presse, Milan Skriniar a évoqué son actualité au PSG.

« Je suis heureux d’être à Paris, mais je regrette de ne pas avoir plus de minutes »

« Je ne suis pas content de cette situation, mais la seule chose que je peux contrôler, c’est mon travail à l’entraînement. Je dois être prêt en cas de besoin. J’essaie d’être dans la meilleure forme possible. Le mercato ? Il y avait de nombreuses options. Ils m’ont informé que je ne serai pas aussi utilisé que la saison dernière. C’était en fin de mercato, donc c’était surtout pour des prêts. Mais je n’étais pas dans la phase finale de négociations avec des clubs. Finalement, lors d’une réunion avec la direction du club et l’entraîneur, nous nous sommes mis d’accord sur le fait qu’il valait mieux que je reste et que je me batte pour saisir ma chance. Je suis heureux d’être à Paris, mais je regrette de ne pas avoir plus de minutes. Je vois à l’entraînement que je peux rivaliser avec mes coéquipiers en termes de qualité. Nous avons un super groupe et je les encourage. J’ai eu ma chance, je l’ai saisie, comme l’a dit l’entraîneur. »