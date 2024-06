Appelé pour disputer l’Euro avec la Slovaquie, le défenseur du PSG, Milan Skriniar, a été questionné sur sa première saison chez les Rouge & Bleu.

Milan Skriniar a vécu une première année contrastée au PSG. Titulaire indiscutable avec l’Inter Milan avant sa blessure au dos à l’hiver 2023, le défenseur de 29 ans est arrivé libre de tout contrat chez les Rouge & Bleu l’été dernier et a disputé la première partie de saison dans la peau d’un titulaire. Cependant, début 2024, une blessure à la cheville l’a éloigné des terrains pendant trois mois avant son retour à la compétition face à l’Olympique de Marseille fin mars. En pleine préparation pour l’Euro 2024 avec la Slovaquie, Milan Skriniar a accordé un entretien à L’Equipe pour évoquer sa première saison chez les champions de France. Extraits choisis.

Est-il revenu à 100% après sa blessure à la cheville en janvier ?

« Maintenant je peux dire que oui. Le docteur m’avait dit que je serais probablement absent 4 mois. Finalement j’ai pu revenir après 3. J’ai beaucoup travaillé pour y parvenir le plus rapidement possible, pour revenir en forme et aider l’équipe. Ce ne fut pas facile mais aujourd’hui je peux dire que je me sens très bien. »

Des limites physiques ?

« Je suis un joueur très physique. Quand j’ai des manques dans ce domaine, je ne suis pas à 100 %. Et ce sont de grandes limites pour moi, mais les gens au club, le coach le savent. J’étais content de jouer un peu plus à chaque match et je sentais que je revenais petit à petit. »

Le PSG a-t-il réussi sa saison ?

« Oui. Et pour ma première saison, remporter trois titres et disputer une demi-finale de Ligue des champions, c’est fantastique. Après tout le monde, les joueurs aussi, nous espérions jouer la finale de la Ligue des champions. Je pense qu’on méritait mieux face à Dortmund car on a touché les montants à plusieurs reprises. C’est le football, il faut parfois un peu de chance. »

Comment juge-t-il sa saison au niveau personnel ?

« Il y a eu deux parties, l’une avant ma blessure, l’autre après. Quand j’ai signé, je revenais de ma blessure au dos avec l’Inter Milan, j’ai fait toute la préparation et j’ai pu jouer dès les premiers matches de préparation. Pendant six mois, j’ai enchaîné en jouant presque toutes les rencontres, j’étais content et j’ai pris confiance. Ensuite, j’ai eu ma blessure à la cheville, qui m’a tenu éloigné 3 mois. C’est difficile de revenir, spécialement dans une équipe comme le PSG où la concurrence est très forte à tous les postes. Je n’étais pas à 100 % pour jouer quand j’ai repris. Ma première partie fut bonne, la seconde moins mais à la fin je suis satisfait, j’ai évolué dans l’une des meilleures formations d’Europe et j’ai joué 32 matches dont 24 de L1 sur 34. »

Son avenir

« Je veux rester à Paris bien sûr, j’ai encore quatre ans de contrat (juin 2028). Je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m’étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. Personne ne m’a rien dit au club sur un départ éventuel. »

Son regard sur la Ligue 1

« C’est un Championnat très physique. Je sais que beaucoup de gens le critiquent car il n’y a que le PSG entend-on mais ce sont des conneries. Il y a de très bons joueurs et de très bonnes équipes. Après la finale de la Coupe de France (remportée face à Lyon, 2-1), j’en ai discuté avec Nemanja Matic qui a joué dans des grands clubs en Italie et en Angleterre et lui aussi m’a dit que ce n’était pas une Ligue facile. Est-ce différent de la Serie A ? La Serie A est plus tactique, les blocs sont plus compacts. En France, c’est plus physique et les matches se jouent sur un rythme plus élevé. »