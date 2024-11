Skriniar, Safonov, Beraldo… Des joueurs qui ont marqué des points

Hier, lors de la victoire du PSG, Luis Enrique avait décidé de titulariser Matvey Safonov, Milan Skriniar ou bien encore Lucas Beraldo. Les trois joueurs ont offert une belle copie. Des prestations qui démontrent que le PSG peut également s’appuyer sur un réservoir plus large.

Pour son retour à la compétition, le PSG s’est largement imposé contre Toulouse hier soir (3-0) pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait fait des choix en titularisant notamment Matvey Safonov dans les buts à la place de Gianluigi Donnarumma. Avec la suspension de Marquinhos et le retour tardif de Willian Pacho, le coach du PSG avait décidé de titulariser une charnière centrale Milan Skriniar–Lucas Beraldo. Des choix payants puisque les trois joueurs ont réalisé de belles performances. Avec les nombreuses absences en défense, Milan Skriniar et Lucas Beraldo, qui jouent peu depuis le début de la saison, ont su répondre présent en dégageant une grosse autorité, eux qui avaient à cœur de montrer qu’ils peuvent jouer un rôle au sein du groupe, avance Le Parisien. L’international brésilien a prouvé qu’il était bien plus à l’aise lorsqu’il évolue dans l’axe que dans le couloir gauche. « Il a pu profiter de l’autorité de son partenaire slovaque qui n’a presque rien laissé passer en remportant énormément de duels. Pour lui aussi, c’était l’occasion de se mettre en évidence alors que les premières rumeurs de départ émergent pour cet hiver. Il a prouvé que Paris peut compter sur lui pour donner le maximum. »

Safonov possible titulaire mardi ?

En ce qui concerne le poste de gardien, Matvey Safonov a répondu présent contre les Toulousains quand il fallait qu’il intervienne. Le quotidien francilien estime que le numéro 39 du PSG a rassuré en étant impeccable dans la plupart de ses interventions. Peut-il rebattre les cartes dans le but, dès mardi, à Munich, avec sa bonne performance ?, se demande Le Parisien. « Ce sera à surveiller. Car, au moment de sa signature, Paris n’avait pas détaillé de hiérarchie, laissant la porte ouverte à une concurrence entre ses deux gardiens. » Autre point d’interrogation dans le onze de départ de Luis Enrique contre les Bavarois. Revenu touché à la cheville lors de la trêve internationale, Nuno Mendes sera-t-il apte pour mardi ? Qui pour le remplacer s’il est trop juste ? « Après avoir aligné le jeune Yoram Zague en première période, ce vendredi, il a testé Joao Neves dans ce rôle. Une expérience inhabituelle pour le Portugais, buteur en première période, et qui n’a pas sombré malgré des difficultés plus prononcées après l’entrée de Shavy Babicka. » Randal Kolo Muani a aussi marqué des points hier avec sa belle entrée en jeu, ponctuée par une passe décisive pour Vitinha. L’international français a montré qu’en dépit de son faible temps de jeu, il ne lâchait rien, lance Le Parisien. La plupart de ces joueurs ne sont pas promis à des rôles décisifs, au moins pour l’instant, mais ils se montrent irréprochables par leur état d’esprit et prouvent qu’ils sont dans le coup. « Paris a, certes, réduit son groupe en nombre l’été dernier en misant sur des joueurs plus polyvalents pour assurer la rotation. Mais cette victoire contre Toulouse montre qu’il n’a pas seulement onze hommes à disposition. Un turnover qui répond à la volonté de Luis Enrique de pouvoir compter sur tous ses éléments. Un esprit de cohésion, une philosophie collective et une solidarité dont le PSG pourrait bien avoir besoin mardi pour rivaliser avec le Bayern Munich« , conclut le quotidien francilien.