Slot : « Le classement du PSG ne reflète pas sa qualité »

Le PSG est mal en point en Ligue des champions. Actuellement 26e, il devra gagner contre Manchester City et Stuttgart pour se qualifier en barrage. Arne Slot, coach de Liverpool, estime que le PSG a eu les confrontations les plus difficiles en C1 et que son classement ne reflète pas son niveau.

La saison européenne du PSG n’est pas celle que le club de la capitale espérait. Avec deux victoires, un nul et trois défaites, les Rouge & Bleu sont 26e au classement et sont virtuellement éliminés. Les Parisiens ont encore deux matches pour changer ça et se qualifier pour les barrages de la compétition, contre Manchester City ce soir et Stuttgart dans une semaine. Arne Slot, le coach de Liverpool, qui a remporté ses sept matches de phase de ligue de la Ligue des champions et est qui est quasiment assuré de terminer en tête de la saison régulière, estime que le PSG n’est pas à sa place et s’inquiète de pouvoir l’affronter dès les huitièmes de la compétition.

« Pour moi, le PSG a eu les confrontations les plus difficiles »

« Avec ce nouveau format de Ligue des champions, on pourrait penser qu’être premier du classement est la meilleure position pour finir, mais bon, c’est un classement étrange, pas dans le sens négatif. Par exemple, pour moi, le PSG a eu les confrontations les plus difficiles chaque jour de match jusqu’à présent, oui. Le PSG est assez bas au classement en ce moment, ce qui ne reflète pas sa qualité, mais il est bas, donc si vous finissez premier du classement, vous pouvez vous retrouver face au PSG (au début des huitièmes de finale, NDLR), et c’est un désavantage pour l’équipe qui est première du classement, note le coach de Liverpool en conférence de presse. Être en haut du classement ne signifie pas que vous êtes la meilleure équipe, et être 24e ne signifie pas que vous êtes numéro 24 en termes de qualité. »